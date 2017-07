Chelsea lança novo uniforme em ação com Gorillaz

Google Plus

Foto: Divulgação/Chelsea

Ocorreu neste sábado (1), pelas redes sociais, o lançamento dos novos uniformes do Chelsea para a temporada 2017/18. Pela primeira vez na história, o clube inglês usará Nike. O acordo foi anunciado ainda na temporada passada, assim que o time encerrou a parceria de 11 anos com a Adidas.

A empresa estadunidense comprou o contrato da antecessora e pagará cerca de US$ 30 milhões por temporada. Enquanto isso, o patrocinar principal, Yokohama Tyres, paga cerca de US$ 400 milhões.

Para o lançamento, o Chelsea preparou uma ação junto ao vocalista da banda virtual Gorillaz, 2D. Também de Londres, 2D é torcedor dos blues, e ajudou o zagueiro brasileiro David Luiz a mostrar o novo uniforme para todos os torcedores por meio de stories no Instagram oficial do clube.

O vocalista invadiu o vestiário e vestiu o uniforme, quando o brasileiro chegou. De forma meio cômica, os dois conversaram e tiraram várias fotos. Os momentos ficarão no perfil do clube até às 6h deste domingo (2). Entretanto, o clube prometeu até o fim da semana liberar mais imagens deste encontro por todas as suas redes sociais.

O uniforme já se encontra disponível para venda no site oficial da Nike inglesa por £ 59, cerca de R$ 200. O uniforme de casa mantém o clássico azul, tanto na camisa, quanto nos calções. O de visitante continua sendo branco, assim como o da última temporada.