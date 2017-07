Bernardo Silva: a joia portuguesa em constante evolução

Bernardo Silva defenderá o Manchester City na próxima temporada (Foto: Getty Imagens)

Um vulcão em erupção. Assim podemos definir a ascensão do garoto português Bernardo Silva. O jogador de 22 anos é um dos principais da seleção portuguesa, e já conquistou Pep Guardiola, um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Bernardo é original de Lisboa, e foi revelado por um dos maiores clubes do país, o Benfica, que tem a fama de exportar grandes talentos.

Chegou ao clube em 2002, e ficou nas categorias de base até 2013, foi quando se destacou no Campeonato Português de Juniores. Já no fim do ano, aos 19 anos, realizou sua estreia pela equipe principal.

Com poucas oportunidades no clube português, foi emprestado ao Monaco em 2014, e por lá ficou. Logo no início de 2015, a equipe francesa exerceu os direitos econômicos da jovem promessa, pagando um valor de 16 milhões de euros, que no futuro se tornaria pouco, comparado ao talento que seria.

Foto: Getty Images

Porém, somente na temporada passada, que o garoto explodiu. Simplesmente herdou a camisa 10 e foi uma das principais estrelas do time francês, organizando o meio de campo, criando jogadas perigosas e bagunçando as defesas adversárias pelo lado direito com sua perna esquerda fatal. Junto com Falcao García, Mbappe, Fabinho, Bakayoko e cia, fizeram uma linda campanha, conquistando o título da Ligue 1 (Campeonato Francês) e chegando até as semi-finais da Uefa Champions League, sendo eliminados para a Juventus, que mais tarde tomaria 4 do Real Madrid, na final.

João Moutinho, inclusive, deu uma entrevista afirmando que o meia-atacante português pode chegar ao nível dos grandes da história do futebol mundial.

"Quando Bernardo chegou (na temporada 2014/15), eu disse que ele era um bom jogador, mas que ele tinha que continuar trabalhando. Foi o que ele fez nesta temporada. Os últimos dois anos dele foram bons, mas ele de fato se destacou nesta temporada. Messi, Eusébio, Cristiano Ronaldo, Maradona e Pelé são jogadores que fazem parte da história do futebol e acredito que Bernardo possa chegar perto desse nível", afirmou Moutinho, que era companheiro de equipe e de seleção portuguesa de Bernardo Silva.

Foto: Getty Images

Pelo Monaco, Bernardo disputou 144 partidas, marcou 28 gols, e deu 17 assistências. Tendo feito uma excelente temporada no time do principado, não era difícil imaginar que ele seria um dos jogadores mais disputados da janela de transferências, foi exatamente o que aconteceu.

Em maio, foi anunciado como reforço do Manchester City em uma transferência que girou em torno de 43 milhões de libras (R$ 179 milhões). O Manchester United também estava na briga pelo jovem português, e nos jornais europeus, a ida dele para os "Diabos Vermelhos" seria bem possível, jogaria com astros como Pogba e Martial. Porém, o City, chegou mais forte na disputa e levou o jogador. O atleta ainda destacou a influência do treinador em sua decisão: “quando Guardiola te chama, é difícil dizer não” , e eu concordo com ele.

Portanto, pense nessa situação: o jogador é uma das promessas mundiais que mais vem demonstrando futebol, é o camisa 10 da seleção portuguesa, atual campeão francês pelo Monaco, é semifinalista da Champions League, ai na janela de transferências chega o Guardiola querendo o atleta, abrindo as portas do Manchester City - um dos clubes mais ricos da atualidade. Isso é fantástico para um jogador de futebol, é o auge. Imagina jogar ao lado de estrelas como: Kevin De Bruyne, David Silva, Aguero, Gabriel Jesus, Leroy Sané e Sterling.

A expectativa da torcida e de Guardiola, é que o jovem atue pelo meio, dividindo o setor com David Silva, Fernandinho e De Bruyne, adquirindo experiência e entrosamento. Porém, é bem provável, que daqui há algum tempo seja uma estrela absoluta do time de Manchester. Apesar de Bernardo Silva ter apenas 22 anos, ele ainda dará muito trabalho para as defesas adversárias. Com muito futebol pela frente, para demonstrar e encantar a sua nação portuguesa. Sem dúvidas, ele irá desenvolver bastante o seu lindo futebol.

Foto: Getty Images

Para se adaptar ao futebol inglês e garantir sua titularidade absoluta, o português pode ser um legítimo meia-atacante, jogando mais centralizado e perto dos centroavantes e armando as jogadas para os mesmos. Mas Pep também pode utilizar o jogador pelos lados do campo, especialmente pelo lado direito, cortando e levando as jogadas para o meio do campo, dando passes em profundidade para os atacantes finalizarem.

Certamente, na próxima temporada, o Manchester City brigará por todos os títulos que disputar. O time está ficando cada vez mais com o estilo de Guardiola, cada vez melhor, com diversas estrelas. E com um técnico multicampeão que dispensa comentários, isso não será muito difícil. Neste caso, fica o questionamento sobre como Guardiola irá arrumar vaga para tanta gente boa em um time só.

Bernardo Silva, sem dúvidas, é a melhor revelação portuguesa nos últimos 5 ou 6 anos. Com certeza irá evoluir bastante no Manchester CIty, afinal, qualquer jogador que tem como Pep Guardiola o seu treinador, tende a crescer bastante a cada ano.