Jurgen Klopp admite que testará novos sistemas no Liverpool

Foto: Matt Blyth/Getty Images

De volta a Uefa Champions League após dois anos, o Liverpool segue formando seu elenco para disputa do torneio europeu além dos campeonatos dentro da Inglaterra. No entanto, o técnico do time Jurgen Klopp afirmou que poderá utilizar outros esquemas nesta temporada.

O alemão jogou a maioria das partidas em 2016 e 2017 no 4-3-3, com Can, Wijnaldum (Lallana) e Philippe Coutinho atuando na metade do campo e Firmino, Mané e Origi, alternando com Sturridge, no ataque. Para a temporada, os reds já contrataram o egípcio Mohamed Salah e o inglês Dominic Solanke. Ambos jogam no setor ofensivo e ampliam o leque de opções de Klopp.

Klopp comentou as variações que poderá fazer, explicando como vem jogando e sobre o que poderá fazer no futuro próximo. "Em 2015-16, jogamos a maior parte do tempo no 4-2-3-1, em 2016-17 na maior parte do tempo 4-3-3 ou 4-5-1. Em nossa opinião, melhoramos os jogadores que tínhamos. Não tenho certeza sobre a forma como devemos jogar na próxima temporada, haverá alguns esquemas diferentes. E vamos nos preparar para o futebol europeu também, então precisamos de um time maior, claro. Seremos bons. Estou ansioso para isso".

O Liverpool fará torneios de pré temporada, como a Audi Cup e uma excursão para a Ásia. Jurgen Klopp também comentou sobre como vai se apresentar nesses jogos e sua expectativa. "Este jogo em que eles precisam saber o que o outro jogador está pensando. Você aprende tudo isso na pré-temporada. Claro que você aprende na temporada, mas se você for bem na pré temporada, melhor será a temporada. Eu realmente adoro esses jogos. Deve haver uma diferença de 100% entre o primeiro dia de pré-temporada e o último dia. Nós realmente queremos um grande progresso", enfatizou o alemão.

O clube de Merseyside ainda não fechou o elenco e o mercado oficialmente ainda está no início. O meia Naby Keita, do RB Leipzig, é o principal alvo do time no momento. O lateral esquerdo Alberto Moreno pode ser negociado, abrindo uma lacuna na posição. Um zagueiro está em pauta na diretoria também.