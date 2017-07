Lateral Bellerín anuncia doação em apoio às vítimas de incêndio em Londres

Foto: Getty Images

O lateral-direito da seleção espanhola e do Arsenal, Héctor Bellerín, doará mais de 19 mil libras para a Cruz Vermelha britânica, para ajudar as vítimas do incêndio do Grenfell Tower, em Londres.

No dia 14 de junho, o prédio no oeste da capital inglesa sofreu um incêndio que causou 80 mortes confirmadas, e deixou mais de 70 pessoas feridas.

Bellerín prometeu que doaria 50 libras para cada minuto que jogasse pela seleção espanhola pelo Campeonato Europeu sub-21. A Espanha chegou à final, mas perdeu por 1 a 0 para a Alemanha. Héctor disputou todas as partidas exceto a vitória para a Sérvia, em que a Espanha já estava qualificada.

Após a partida, o lateral anunciou no Twitter que irá cumprir sua promessa e que doará ao total 19,050 mil libras, resultado dos 381 minutos em que jogou na competição.

"Eu prometi que iria doar 50 libras para cada minuto que jogar na Euro Sub-21. Eu doarei para a Cruz Vermelha Britânica. Por favor, ajudem da forma que puderem.", disse o jogador em seu Twitter.

Assim como Bellerín, Raheem Sterling, já declarou que fará uma boa quantia de doação para as vítimas da tragédia. O atacante do Manchester City começou sua carreira no QPR, cujo estádio fica bem próximo da Grenfell Tower.

"É uma situação muito triste, uma que está bem difícil de engolir. Eu quero ajudar da melhor forma que eu puder.", disse Sterling à mídia inglesa.

"É só um pequeno passo, mas pequenos passos levam à grandes mudanças se nos unirmos. Minhas condolências às famílias afetadas e aos indivíduos que perderam suas casas."