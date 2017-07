Com homenagens e poucas mudanças, times da Premier League lançam uniformes

Foto: Hugo Alves / Editoria de Arte VAVEL Brasil

Com a temporada 2017/2018 à vista, os clubes da Premier League já anunciaram seus novos kits, terminando com o Manchester United nesta segunda-feira (3). Poucas mudanças foram tidas para a nova época de maneira geral entre os clubes para seus uniformes número 1. Por outro lado, os número 2 acabaram tendo algumas alterações significativas de time para time. Confira os kits das principais agremiações da competição.

Arsenal FC

Utilizando os especulados para saída do clube Alexis Sánchez e Mesut Özil, o Arsenal anunciou os seus novos uniformes no começo de junho em evento realizado num local público. Contou também com participações da lendas do time Martin Keown e Robert Pirés. Com relação ao novo estilo, as mangas brancas no uniforme 1 permanecem para a temporada, atributo comum desde a chegada da Puma. Dois botões foram adicionados na parte da frente da gola, retornando ao estilo de 2015/2016.

Foto: Divulgação / Arsenal / Puma

A mudança principal para o kit Gunner aconteceu no segundo uniforme, que voltou a ser azul como em 2011/2012. A camisa vai começar com um azul claro e vai se transformando num azul escuro de maneira gradual. O principal artifício para a transformação são bolinhas que começam no meio da camisa e terminam próximo do fim dela, onde fica 100% azul escuro.

Chelsea FC

Outro clube da capital e atual campeão da Premier League, o Chelsea vai vestir combinações da Nike pela primeira vez na sua história. E como primeiro kit lançado pela marca, a empresa americana preferiu manter as raízes do clube, não fazendo muita alterações no primeiro uniforme, afirmando que “está enraizado forte na história da agremiação”. Já no segundo kit, o branco com um tom de cinza toma conta de todo o uniforme, visto que “o cinza dos troféus continua crescendo para o time”.

Foto: Divulgação / Chelsea / Nike

Leicester FC

Campeão do campeonato inglês há duas temporadas, o Leicester lançou seu uniforme 1 no último jogo da época passada, num empate por 1 a 1 contra o Bournemouth. A famosa frase “Be Fearless” (Não tenha medo, em tradução livre) continua como tema dos kits da equipe, agora sem a tradicional gola polo/colar, retirado pela Puma. As mangas ganharam tons de dourado, e botões também foram adicionados.

Foto: Reprodução / Leicester City / Puma

Liverpool FC

Um dos times mais tradicionais da Inglaterra completa 125 anos nesta temporada. Em comemoração a uma data tão especial como essa, a New Balance colocou os anos ‘1892’ (fundação do time) e ‘2017’ nos dois lados do emblema (ano que completa o aniversário em questão), além de ter ‘125 years’ logo abaixo dele. Na parte da nuca, a homenagem para as 96 mortes no acidente de Hillsborough continua, com o número ‘96’ no centro de duas chamas.

Foto: Divulgação / Liverpool / New Balance

Para o segundo kit, as comemorações continuam. Dessa vez, uma blusa com xadrez único em verde e branco que reflete uma inspiração do primeiro uniforme que o clube usou em sua história, em 1892. O mesmo que acontece no emblema do uniforme 1, se repete no 2, que conta também com um colar preto, calções pretos e meias brancas.

Manchester City FC

Para o time de Pep Guardiola, as mudanças não foram tantas. A única e significativa veio na retirada das mangas escuras, agora ficando no azul em tom fraco que está enraizado com o clube. A inspiração para o kit desta temporada veio do time campeão inglês em 1967/1968. Uma linha branca acompanha uma renovada gola, sem gola polo ou colares. Uma das principais ideias é emular o título do ano em questão para levar o terceiro troféu da Premier League.

Foto: Divulgação / Manchester City / Nike

Manchester United FC

Com José Mourinho no comando de sua segunda temporada com o outro clube de Manchester, o United apresentou seu uniforme 1 nesta segunda-feira (3), com a nova contratação Lindelof na foto de apresentação ao lado de Pogba, Mata e Lingard. A cor vermelha tradicional continuou, tendo agora as listras da Adidas nos ombros e duas listras preto e branco no fim da manga.

Foto: Divulgação / Manchester United / Adidas

Para o segundo uniforme, a fornecedora alemã optou por fazer uma singela homenagem para o kit away dos anos 1990, que tinha como cor um azul mais escuro. No mix das cores, entra também o cinza escuro, preto e branco com um colar tradicional.

Tottenham Hotspur FC

Depois de assinar um contrato milionário com a Nike, o Tottenham teve seus kits revelados no último sábado (1º) junto com a parceria nova com a empresa americana, mesmo que esta tenha sido anunciada ainda em janeiro. A cor branca permanece, agora com uma mudança no emblema, tendo um escudo em volta do tradicional galo. Essa alteração é em lembrança da temporada de 1960/61, quando o time se tornou o primeiro clube inglês pós-guerra a vencer a Liga e a Copa da Inglaterra na mesma época. O segundo uniforme perdeu as linhas douradas e agora está todo em azul marinho.