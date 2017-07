Detido buscando tratar doença em maio, Lennon aparece para pré-temporada do Everton

Lennon, na esquerda, se apresentou feliz na volta do elenco de férias (Foto: Tony McArdle / Everton via Getty Images)

Depois do acontecido em maio passado, o ponta inglês Aaron Lennon apareceu junto com o grupo na apresentação para a pré-temporada do Everton nesta segunda-feira (3), em Liverpool. O jogador havia sido detido por um hospital psiquiátrico para tratar de doenças mentais, das quais o clube inglês informou, em nota na época, ter sido algo relacionado ao estresse. A agremiação ainda não informou atualizações do estado de saúde do ex-Tottenham.

Sem jogar desde fevereiro deste ano, Lennon foi visto vagando pelas ruas de Salford, região metropolitana da Grande Manchester. Preocupados com o bem-estar do jogador, moradores chamaram a polícia, que interviu e deteu o atleta, levando-o para Mental Health Act, hospital psiquiátrico da região.

No Everton desde 2015, Lennon disputou ao todo 43 jogos pelo clube de Merseyside, tendo marcado sete gols. Antes da definição da transferência, ele havia jogada por empréstimo durante meia temporada ainda naquele ano, onde adiciona mais 14 jogos e dois tentos aos números.

Foi revelado pelo Leeds United em 2003, onde jogou por dois anos como profissional. Marcou apenas um gol em 43 jogos, antes de ser contratado pelo Tottenham em 2005, onde ficou mais 10 anos, sendo o maior período de sua longa carreira. Foram mais de 300 aparições pelos Spurs, marcando 30 gols.

Everton está próximo de contratar zagueiro Michael Keane, do Burnley

Em publicação desta segunda-feira (3), a Sky Sports relata que o defensor Michael Keane, do Burnley, deve ser anunciado pelo Everton até o fim da semana, visto que passa por exames médicos nesta segunda-feira. Seria essa a quinta contratação dos Toffees para a temporada, depois de nomes como Jordan Pickford e Davy Klaassen.

Keane tem 24 anos e foi revelado pelo vizinho dos Toffees, Manchester United. Nos Red Devils, autou apenas em um jogo como profissional, até que foi vendido para o Burnley em 2015. Lá fez 90 jogos.