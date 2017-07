Insatisfeito com tempo de jogo no United, Rooney estaria na mira do Everton

Foto: Michael Steele/Getty Images

O Everton permanece interessado na contratação do atacante Wayne Rooney, do Manchester United, de acordo com a Sky Sports, nesta segunda-feira (3). O inglês foi revelado pelo clube de Merseyside e poderia acabar retornando ao Goodison Park.

Diante das poucas oportunidades que vem tendo entre os titulares em Old Trafford, Rooney estaria descontente com o técnico José Mourinho e cogita respirar novos ares, tendo o clube de Goodison Park como um dos prováveis destinos. Na última temporada, o dono da braçadeira de capitão dos Red Devils disputou 25 jogos pela Premier League, sendo apenas 15 deles como titular.

No começo do ano, o técnico do Everton, Ronald Koeman, chegou a declarar interesse no camisa 10, enaltecendo a sua qualidade e dizendo que ele seria bem-vindo em um possível retorno ao clube que o lançou como atleta profissional.

Vale lembrar também que o atacante de 31 anos falou, recentemente, que, exceto Everton e Manchester United, ele não vestiria a camisa de outra equipe da Premier League.

Wayne Mark Rooney foi formado nas categorias de base dos Toffees e estreou na equipe principal em agosto de 2002, com apenas 16 anos. Dois anos depois, ele rejeitou um novo contrato com o clube de Liverpool e fez um pedido de transferência. Acabou negociado com o Manchester United, por £ 25,6 milhões, que se tornou, na época, o maior valor pago por um jogador com menos de 20 anos. Neste ano, ele ultrapassou a marca do lendário Bobby Charlton e assumiu o posto de maior artilheiro da história dos Red Devils, com 253 gols marcados.

Além de Rooney, o francês Olivier Giroud surge como outra opção para o ataque em Goodison Park. O atacante do Arsenal também atrai o interesse do West Ham. Com a iminente saída do belga Romelu Lukaku, que informou que já possui acerto com outra equipe da Premier League, o Everton segue em busca de alternativas ofensivas para a próxima temporada.