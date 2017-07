Ashley Cole projeta retorno ao Chelsea no futuro: "Seria minha primeira escolha"

(Foto: Getty Images/Harry How)

O lateral-esquerdo Ashley Cole, hoje no Los Angeles Galaxy, espera retornar ao Chelsea no futuro como olheiro, preparador ou treinador. O inglês defendeu as cores do time de Stamford Bridge entre 2006 e 2014, com 338 partidas, e conquistou a Premier League e a Uefa Champions League com os Blues.

Aos 36 anos, Cole joga a Major League Soccer (MLS) pelo LA Galaxy desde 2016 e considera um retorno ao oeste de Londres. "Estou gostando daqui atualmente, mas gostaria de voltar para a Inglaterra e trabalhar para o Chelsea em algum setor. Se pudesse, então seria a minha primeira escolha", disse o ex-lateral da seleção inglesa à revista FourFourTwo.

Cole analisou, em sua conversa com a revista, suas opções para o futuro após pendurar as chuteiras. "Treinar ou ser um olheiro é algo que eu sempre considerei e gostei enquanto assistia aos jogos. Tento incentivar os jovens que estão passando, então é algo que eu tenho na minha mente depois de terminar de jogar", disse Cole.

Apesar de pensar no futuro, Ashley Cole não se vê deixando os campos tão cedo. "Mas eu quero jogar pelo tempo que for possível, porque uma vez que você termine de jogar, você está acabado para sempre", afirmou.

Sobre a MLS, Ashley Cole diz que a liga está "definitivamente em crescimento" e acredita que tem um futuro brilhante. "A MLS é exigente. Você tem que viajar muito, isto é o principal problema para os caras mais velhos - você está no avião por cinco a sete horas, não é fácil. Mas os mais jovens estão aprendendo com as estrelas: em cinco ou seis anos será uma liga muito grande", disse Cole.

Ashley Cole foi revelado pelo Arsenal no fim da década de 1990. O jogador permaneceu nos Gunners até 2006, jogando mais de 200 jogos pelo time de Arsène Wenger, até que foi vendido ao Chelsea naquele ano. Conseguindo título de ídolo no clube da capital, só foi vendido oito anos mais tarde, quando seguiu rumo à Roma, onde ficou apenas duas temporadas, até ir para o LA Galaxy.