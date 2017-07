Gündogan projeta retorno ao Manchester City após lesão no joelho

Foto: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

O meia Ilkay Gündogan chegou ano passado ao Manchester City em uma negociação muito esperada. Demonstrando um bom futebol no Borussia Dortmund, foi jogar na Inglaterra, onde disputou poucas partidas e se lesionou gravemente. Agora, o alemão pretende estar pronto para voltar ao elenco na pré-temporada dos Citizens, como disse em entrevista à City TV, no YouTube.

No dia 14 de dezembro do ano passado, na partida contra o Watford, o jogador teve que ser substituído no primeiro tempo por uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou o resto da temporada sem jogar. Pouco antes, o alemão havia sofrido um deslocamento no mesmo joelho, fato que atrasou sua estreia pelo novo clube.

Gündogan começou a treinar para a nova temporada em junho, bem antes de seus companheiros de equipe. Sua intenção é evoluir fisicamente e estar disponível no primeiro jogo do Manchester City na Premier League, contra o Brighton, mas pode já ficar pronto para a pré-temporada na International Champions Cup.

"Estou indo bem, treinando forte. Não é fácil ficar aqui sozinho, comecei duas semanas antes que o resto do time mas sei que é necessário. Ainda tenho muito trabalho a fazer mas estou pronto para isso", disse Gündogan, quando perguntado sobre como tem sido seus treinos na academia do clube.

O alemão também se mostrou ansioso para se reunir com os companheiros, e disse que isso deve ajudar sua recuperação: "Estou esperando o time voltar e talvez eu possa participar dos primeiros treinamentos táticos, de passes, dos aquecimentos. Então, com o decorrer das semanas eu poderei me juntar a eles em todos as seções de treinos e, claro, nos jogos".

O City volta a campo na última quinzena de julho, quando enfrentará, consecutivamente, o Manchester United, Real Madrid e Tottenham pelo torneio de pré-temporada.