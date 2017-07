Manchester United anuncia atacante Lukaku, ex-Everton

Foto: Divulgação/Manchester United

Neste sábado (08), o Manchester United anunciou a contratação de Romelu Lukaku, ex-jogador do Everton. O belga tem apresentado muito bom futebol e, com 24 anos, ainda pode evoluir sob o comando de José Mourinho. Ele já havia recusado uma renovação com os Toffees no começo do ano, e agora será o novo centroavante da equipe de Old Trafford.

Lukaku custou cerca de £ 75 milhões (R$ 317 milhões) ao cofre do United, o que o faz a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás somente de Paul Pogba. Além disso, os valores podem chegar a mais £ 15 milhões (R$ 63,4 milhões) dependendo das performances do jogador.

Atualmente, Lukaku está nos Estados Unidos, em férias junto a Paul Pogba, e por isso ainda não foi apresentado. O United oficializou a contratação em suas mídias sociais, e os dois se reunirão com a equipe na segunda-feira (10), pois o time participará da International Champions Cup, torneio de pré-temporada nos EUA.

Após a saída de Zlatan Ibrahimovic, que só jogou por uma temporada na equipe, Lukaku deve ser o novo titular do ataque. Enquanto estava no Everton, o belga marcou 87 gols em 166 jogos, sendo o segundo jogador que mais marcou na última edição da Premier League, quatro a menos que Harry Kane, do Tottenham.

Com a ida para o Manchester United, Lukaku será novamente treinado por José Mourinho. Em 2013, quando estavam no Chelsea, o atacante disputou apenas três partidas com o técnico português e foi vendido ao Everton por £ 28 milhões. Agora, quatro anos depois, os dois se reencontram no mesmo time.

Dessa forma, Álvaro Morata, do Real Madrid, não é mais prioridade do Manchester United. A compra de Lukaku afasta a possibilidade de os Red Devils investirem mais alguns milhões no atacante espanhol.