Arsenal e Leicester abrem Premier League no aniversário de 25 anos da competição

Koscielny e Vardy brigam pela bola (Foto: Getty Images)

A Premier League anunciou nesta quinta-feira (6) o jogo de abertura da temporada 2017/18, que será a 25ª edição da era moderna do campeonato inglês. O Arsenal receberá o Leicester City no Emirates Stadium, no dia 11 de agosto, sexta-feira, às 15h45 (horário de Brasília).

O calendário da temporada já havia sido divulgado, porém, só agora foi decidida a primeira partida da temporada. Esta será a primeira vez que a Premier League começará em uma sexta-feira.

No sábado (12) serão mais sete jogos, e a rodada termina com mais dois no domingo (13).

Os jogos da primeira rodada serão os seguintes:

Sexta-feira, 11/08

Arsenal v Leicester City

Sábado, 12/08

Watford v Liverpool

Chelsea v Burnley

Crystal Palace v Huddersfield

Everton v Stoke City

Southampton v Swansea

West Bromwich v Bournemouth

Brighton v Manchester City

Domingo, 13/08

Newcastle v Tottenham

Manchester United v West Ham

Você pode conferir o calendário completo no site oficial da Premier League.