Treinador do Stoke avalia possível acerto de Lukaku com United: "Substituto perfeito para Ibra"

Foto: Scott Heppell / AFP via Getty Images

Uma notícia que movimentou o futebol inglês nesta quinta-feira (6) foi a de que Romelu Lukaku, atacante do Everton, estaria se transferindo para o Manchester United por £ 75 milhões. Uma novidade desse tamanho acaba despertando opiniões na classe futebolística da Inglaterra e Mark Hughes, treinador do Stoke, expressou a sua dizendo que o belga é o substituto perfeito para Zlatan Ibrahimovic, que deixou os Red Devils neste meio de ano.

O ex-atacante lembrou, em entrevista, que a discussão sobre o destino de Lukaku era cotidiano nas rodas de conversas entre as pessoas ligadas ao futebol e, segundo informações da imprensa britânica, o centroavante deve mesmo ir ao United, ser treinador por José Mourinho, técnico que o vendeu para o Everton quando ainda treinava o Chelsea em 2014. Além disso, o técnico ainda exaltou o jogador de 24 anos.

+ Arsenal e Leicester abrem Premier League no aniversário de 25 anos da competição

"Tem tido muita discussão sobre para aonde Lukaku iria", reafirmou o treinador galês. "De longe, [a ida ao United] parece bem verdade, visto que o Everton andou gastando o dinheiro que ganharia com a venda - e que é bastante! Mas sendo justo com o garoto, ele vem marcando muitos gols com frequência em um nível alto no futebol britânico e dado o fato de que o United perdeu Zlatan [Ibrahimovic], Lukaku seria uma ótima adição", opinou.

Em seus tempos de atleta, Hughes defendeu tanto as cores do Everton e do Manchester United. Ele dissecou a diferença ainda a diferença que ambos têm em sentido corporativo, explicando que isso determinará o tamanho do desafio para Lukaku, caso se confirme a possibilidade da ida do ex-Anderlecht à agremiação vermelha de Manchester.

+ Insatisfeito com tempo de jogo no United, Rooney estaria na mira do Everton

"Everton é um bom clube, muito mais como uma família; já o United, desde que eu saí de lá, claramente buscaram fervorosamente o passo adiante para se tornar na grande empresa que é hoje no palco mundial. Vai ser um desafio diferente para Lukaku, mas no dia a dia ele vai notar que os esforços, em si, são os mesmos e tenho certeza que ele terá sucesso com Mourinho", completou.