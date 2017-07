Mertesacker se aposentará na próxima temporada e assumirá cargo no Arsenal

Foto: Getty Images

O capitão do Arsenal, Per Mertesacker, atualmente com 32 anos, irá se aposentar dos gramados, porém continuará no clube inglês trabalhando como gerente de academia, que treina os jovens jogadores.

No entanto, isso se concretizará apenas na metade de 2018, e neste período, o zagueiro ainda estará disponível para Arsène Wenger montar seu time e ajudar o time principal. Apesar de ficar um bom tempo fora devido a lesões, o alemão mostrou que ainda tem seu valor após importante atuação na vitória da última FA Cup, em cima do Chelsea.

"Ele tem uma personalidade excepcional e é um grande exemplo para os jogadores jovens. Pensa muito sobre o jogo e é comprometido em ajudar os jogadores a atingirem seu potencial.", disse o técnico Wenger sobre Per. "Ele será uma figura inspiracional para todos atrelados à academia."

Durante a temporada 2017/18, o treinador de academia ainda será Luke Hobbs, que substituiu Andries Jonker, que deixou o cargo para treinar o Wolfsburg.

"Esse é o início de um novo capítulo pra mim e estou feliz de poder continuar parte da família Arsenal. Essa temporada continuarei 100% focado no meu trabalho com o time e espero ter uma bem sucedida última temporada nos gramados.", disse Mertesacker.

"Depois disso, estou ansioso para o desafio de ajudar a produzir jovens bons o suficiente pra jogar no time principal do Arsenal.", finalizou o alemão.

Mertesacker foi campeão do mundo com a seleção Alemã em 2014, da Copa da Alemanha com o Werder Bremen, e tri-campeão da FA Cup pelo Arsenal. Depois de 15 anos como profissional, o zagueiro dará adeus aos gramados mas já conta com uma ótima oportunidade de ter um bom início de carreira fora das quatro linhas. Assim como Jonker saiu da academia para ser técnico de um time profissional, este pode ser um caminho que Per almeja seguir.