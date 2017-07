Klopp enaltece potencial dos goleiros do Liverpool e põe vaga de titular em aberto

Jurgen Klopp no treino do Liverpool (Foto: Divulgação / Liverpool)

Que o Liverpool é um clube histórico e recheado de talentos, todos sabem. Mas é difícil imaginar três talentos brigando pela mesma posição. É o que acontece no clube inglês. Jurgen Klopp conta com três bons goleiros para a disputa da temporada, são eles: Loris Karius, Simon Mignolet e Danny Ward, esse último que estava atuando no Huddersfield Town e ajudou o clube no acesso para a Premier League.

Mignolet assumiu a titularidade da posição na segunda metade da temporada passada e ajudou bastante os Reds na classificação para a Uefa Champions League, fazendo grandes defesas e passando segurança embaixo das traves.

Klopp está sempre de olhos nos treinamentos do grupo, e segundo ele, o trio receberá a mesma oportunidade de impressionar. O treinador falou no site oficial do clube e afirma ver com bons olhos essa disputa desenfreada por uma vaga.

"Isso é muito confortável para nós, três goleiros realmente de alto nível. É como se nada estivesse decidido, todos podem mostrar o seu valor dentro da equipe, demonstrando qualidade. Não quero causar duvidas", disse o treinador.

Perguntado sobre as falhas de Karius na última temporada, Klopp elogiou o goleiro alemão e admitiu que o goleiro passou por dificuldades no começo, porém, teve grande participação no desenvolvimento do titular, Mignolet. "Sim, no início foi um pouco difícil para Loris, mas tenho certeza que ele teve sua participação na evolução de Simon, que jogou uma temporada muito boa."

Por fim, o treinador afirmou estar bem servido de goleiros, que os três ajudarão bastante a equipe e que com certeza trará muitas alegrias com suas defesas para a torcida.

"Eles estão em um clube fantástico e um grande time de futebol precisa de goleiros fantásticos. Temos três grandes goleiros e todos podem mostrar o que são capazes de fazer, e então veremos quem iniciará". , concluiu o treinador alemão.