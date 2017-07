Rooney afasta rumores de aposentadoria no Everton: "Estou pronto para jogar"

Foto: Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

Recentemente, Wayne Rooney foi apresentado como novo atacante do Everton. Saindo do Manchester United após mais de uma década, ele queria mais tempo de jogo e preferiu mudar de clube. Na primeira entrevista coletiva pelos Toffees, nesta segunda-feira (10), o inglês de 31 anos disse que está longe de se aposentar e mostrou vontade de brigar por títulos e até por convocações na seleção nacional.

Rooney assinou um contrato de dois anos pelo Everton, time em que começou como profissional, e aceitou uma redução de salário pela metade, em comparação ao valor que recebia em Manchester. O atacante afirmou que sua transferência aconteceu simplesmente por desejo de continuar jogando, e, por isso, insiste que a volta ao Everton não representa que vai encerrar a carreira.

"Não voltei para me aposentar em 'casa'. Estou pronto para jogar, quero ganhar e ter sucesso nesse time de futebol. Não estou muito apto no momento, mas isso vai melhorar nas próximas semanas. Estou animado, é um desafio para minha carreira e estou pronto para isso".

Wayne explicou sua saída dos Red Devils e disse que o fato de ter jogado pouco como titular no último ano, iniciado apenas 15 partidas na Premier League, influenciou na decisão. Ele já havia afirmado que só jogaria pelo Everton e pelo United na Inglaterra, e isso fez com que escolhesse a equipe treinada por Ronald Koeman, onde usará a camisa 10.

"Gostei do tempo que fiquei lá [no Manchester United], mas eu precisava jogar mais e não foi o que aconteceu na última temporada. Sei que minha melhor forma é quando eu jogo consistentemente, então falei com Mourinho e era a hora de eu sair para jogar em outro lugar. (...) Quando eu soube que Ronald queria me trazer de volta, aqui foi o único lugar que me interessei".

Rooney admitiu que se sentiu desapontado por ter ficado tanto tempo sem jogar, algo nada comum na carreira profissional dele. No entanto, não podia demonstrar isso para não afetar o ambiente, visto que o atacante era muito bem visto no time de Old Trafford.

"Obviamente, foi frustrante. Foi a primeira vez na minha carreira que eu fiquei tanto no banco. No entanto, eu era capitão do Manchester United e tinha que me controlar para ter certeza que não estava passando negatividade ao vestiário. É complicado, mas isso faz parte do futebol".

Ele também falou sobre seu papel na seleção inglesa, comandada por Gareth Southgate. Rooney não foi convocado para as últimas partidas, mas espera que possa jogar bem no novo clube e mostrar ao treinador do English Team que ainda tem capacidade de representar a camisa da Inglaterra.

"Para ser honesto, não é minha meta principal [ser convocado]. Estou focado no Everton, e quero voltar a jogar bem aqui. Se eu conseguir isso, então o Gareth Southgate terá que decidir se vai me integrar à seleção ou não. Espero que minhas performances pelo clube sejam boas o suficiente para que eu não seja ignorado".