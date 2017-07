José Mourinho fará revezamento de goleiros na pré-temporada do United

(Foto: Getty Images/Kevork Djansezian)

O técnico do Manchester United, José Mourinho, revelou que planeja revezar seus três goleiros durante a pré-temporada nos Estados Unidos. O comandante deu um grande voto de confiança para Joel Pereira. O português, de 21 anos de idade, que estreou na equipe principal em janeiro, assinou uma extensão do seu contrato na semana passada, com duração até 2021, e possui a opção de mais um ano.

Mourinho levantou a bola de Pereira, afirmando que ele pode se tornar "o melhor goleiro português da próxima geração", e garantiu que ele terá a oportunidade de jogar com a equipe durante a pré-temporada. O chefe dos Red Devils revelou que David de Gea dividirá o tempo com Joel Pereira no primeiro jogo do United, diante do Los Angeles Galaxy, no domingo. Sergio Romero e Pereira dividirão o espaço da meta contra o Real Salt Lake, em 18 de julho, com De Gea e Romero se revezando contra o Manchester City, em 21 de julho.

Sam Johnstone, que passou a segunda metade da temporada passada em empréstimo na Aston Villa, não viajou para os EUA. O Villa está perto de chegar a um acordo para o retorno de Johnstone na próxima temporada, segundo o Sky Sports. Outro jovem goleiro do United, Dean Henderson, que fazia parte do time da Inglaterra que venceu o Mundial Sub-20 no verão, foi emprestado ao Shrewsbury Town, da terceira divisão inglesa.