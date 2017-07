Wenger desmente especulações e diz que Alexis Sánchez não pediu para sair do Arsenal

Foto: Richard Heathcote / Getty Images

Após oficialização da contratação de Lacazette, no momento, a maior preocupação do Arsenal é a possível saída de Alexis Sánchez. O contrato do atacante acaba em um ano e os Gunners não parecem estar em uma etapa avançada de renovação com o jogador. No entanto, o técnico Arsène Wenger está confiante que manterá o camisa 7 no clube e que poderá renovar seu contrato até o começo da temporada, como disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (11).

Rumores dizem que o chileno pode deixar o Emirates Stadium e ir para o Manchester City reencontrar Pep Guardiola, que o treinou no Barcelona ou ir para a Alemanha, defender o Bayern de Munique ao lado de seu compatriota Arturo Vidal.

O Arsenal acabou de aterrissar em Sydney, Austrália, para realização de sua pré-temporada e Wenger manteve sua postura firme de não esperar ter o time enfraquecido, permanecendo com a recusa de se ter a ideia de perder um jogador importante para um rival direto.

"Não", disse Wenger quando perguntado se Sánchez lhe pediu para deixar o clube. "Os jogadores têm contratos e esperamos que eles respeitem-os. É isso que queremos."

"Ninguém sabe se Sánchez estará no último ano de seu contrato na temporada seguinte, porque ele pode extender com nós no começo da temporada ou durante ela", disse Arsène. "Então, não necessariamente é o último ano de contrato dele conosco", completou.

Em 2016/17, Sánchez teve sua melhor temporada pelo clube. Marcou 30 gols e 51 partidas, ajudando o clube a conquistar a FA Cup, apesar de não se classificar à Champions League.

Wenger ainda se mostrou firme sobre manter o jogador e não vendê-lo à um rival do campeonato inglês. "Sim, assim como eu disse no fim da temporada, é isso [manter Alexis] que vamos fazer", relutou o francês. "Ele acrescenta um ótimo valor ao elenco e acho também que ele ama o clube", declarou.