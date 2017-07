Clube inglês é pioneiro ao garantir igualdade salarial entre equipes feminina e masculina de futebol

Lewes F.C. é pioneiro em igualdade salarial entre equipes de futebol feminina e masculina no mundo (Foto: Divulgação/Lewes F.C.)

Mais um passo foi dado em direção à igualdade de gênero no esporte. Nesta quarta-feira (12), o clube inglês Lewes FC fez história ao tornar-se o primeiro clube do mundo a garantir igualdade salarial para suas equipes feminina e masculina de futebol.

O anúncio faz parte de uma campanha do Lewes FC intitulada Equality FC. O principal objetivo da iniciativa é trazer atenção às desigualdades de gênero ainda presentes no esporte, além de clamar por maior apoio ao futebol feminino na Inglaterra e mundo afora.

Segundo o clube, a campanha Equality FC funcionará através de financiamento coletivo, com doações e patrocínios do público. Indivíduos e/ou organizações que tenham interesse em contribuir com a igualdade de gênero no futebol devem se informar no site da ação. Entre as metas estabelecidas pelo Lewes FC, além da igualdade salarial, estão a distribuição igualitária de recursos, melhorias na infraestrutura do clube e investimento em iniciativas sociais que incentivem a prática esportiva.

“Estou orgulhoso da iniciativa do Lewes FC por ter lançado a campanha Equality FC. Todos os dias, eu vejo a paixão e o comprometimento que nossas jogadoras têm pelo esporte, e tenho certeza que esse sentimento está presente em todo o país dentro do futebol feminino. Para as jogadoras, ter a mesma remuneração que seus companheiros homens é um avanço gigantesco. Isso envia uma poderosa mensagem, não só aos nossos jogadores e ao nosso clube, mas também ao futebol na Inglaterra como um todo, [uma mensagem] de que mulheres merecem um apoio e voz iguais aos dos homens” declarou John Donoghue, gerente de futebol da equipe feminina do clube.

Jacquie Agnew, diretor do Lewes FC, também celebrou o importante passo dado pelo clube rumo à igualdade no esporte. Em nota, Agnew demonstrou otimismo pelo impacto da campanha na questão de gênero, ainda tão presente no futebol e nos demais esportes.

“Nos comprometendo a pagar o mesmo para nossas equipes feminina e masculina, e garantindo os mesmos recursos quanto a treinamentos e instalações. Esperamos acender uma faísca de mudança na Inglaterra, que ajudará a por um fim em uma desigualdade tão grande no nosso esporte. Junto com nossos donos, doadores e patrocinadores, o Lewes FC pode mostrar que igualdade salarial pode ser implementada para o benefício de ambos os gêneros, tanto no esporte quanto no geral”, afirmou o dirigente.