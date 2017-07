Pioneiro, Juninho Paulista fala sobre período na Inglaterra e elogia brasileiros

Foto: Popperfoto/Getty Images

Juninho Paulista é uma figura muito conhecida não só pelos brasileiros, como também pelos ingleses e espanhóis. Um dos primeiros jogadores tupiniquins a atuar em alto nível na Europa, ele deu entrevista à rede britânica Sky Sports e falou sobre como sua transferência para o Middlesbrough foi um ato pioneiro e que incentivou, depois, mais brasileiros a jogarem na Inglaterra.

Juninho começou sua carreira como profissional pelo Ituano, time de menor expressão no interior do Estado de São Paulo. Justamente por isso é que hoje, não mais jogador, trabalha como gerente de futebol do clube. De acordo com ele, a melhor maneira de continuar vivendo com o futebol era usar seus conhecimentos onde permitissem, e tal local foi o rubro-negro de Itu.

"Significa muito para mim sentir uma conexão de verdade com um time. Eu procurei algo para fazer no futebol depois de me aposentar como jogador, mas não queria ser técnico ou diretor em nenhum outro lugar. Queria começar um projeto e usar minha experiência. O Ituano foi meu primeiro clube como profissional, então não haveria lugar melhor para começar novamente."

Em 1993, o meia foi comprado pelo São Paulo. Dois anos depois, recebeu uma oferta revolucionária: o Middlesbrough, que subiu para a Premier League naquela temporada, decidiu abrir as portas para um brasileiro. Na época, Juninho já atuava pela seleção que era comandada por Zagallo, e a ida de um destaque como ele para um mercado pouco explorado por sul-americanos foi, sem dúvidas, inspirador para muitos outros.

"Quando cheguei na Inglaterra, eu costumava dizer que era a melhor liga do mundo, mas as pessoas no Brasil não podiam assistir muitos jogos", afirmou Juninho. "Agora, mais e mais pessoas estão assistindo a Premier League. É muito bom para mim ver jogadores como Philippe Coutinho, Willian e Gabriel Jesus indo tão bem. Me faz orgulhoso vê-los fazendo sucesso."

Juninho Paulista teve três passagens no Boro. Foi eleito o melhor jogador da Premier League na temporada de 1996/97, e, em 2004, foi campeão da Copa da Liga Inglesa. Ainda na primeira vez no clube, ele recebeu a companhia do volante Emerson e do lateral-esquerdo Branco, ambos brasileiros.

"Eu ainda penso no Middlesbrough e no tempo que passei lá", ele admite. "Foi um dos melhores períodos da minha vida. Vou sempre torcer pelo clube, e ainda acompanho-o. Toda vez que passo por lá as pessoas me recebem bem, então vou sempre considerar o Boro como minha segunda casa."

Em abril deste ano, Philippe Coutinho finalmente ultrapassou Juninho e agora é o brasileiro com mais gols marcados na Premier League. Depois de 13 anos, o jogador do Liverpool agora tem 34 tentos na competição, enquanto o ex-Middlesbrough marcou 29. No entanto, o aposentado brinca com a situação, e diz que vê algo de si em Coutinho.

"O recorde não poderia ser de outro [além de Philippe Coutinho]. Ele é uma boa pessoa, e merece todo o sucesso que está tendo. Ele sabe como marcar e criar seus gols. Quando recebe a bola está sempre olhando para frente, tentando achar alguém em posição para marcar. Eu acho que somos bastante parecidos - mas ele finaliza bem melhor que eu."

Juninho também falou sobre Gabriel Jesus, jovem estrela do Manchester City. O atacante já marcou sete gols na Premier League, e tem chamado muita atenção ao redor do planeta, e, para o ex-jogador, isso só tem ocorrido devido à força de vontade e personalidade que Gabriel mostrou.

"Ele impressionou todo mundo em relação à rapidez da adaptação ao futebol inglês. O esporte aqui [no Brasil] é muito diferente do apresentado na Premier League. Fazer essa mudança é difícil, mas ele tem uma personalidade forte. Fez sua estreia pelo Palmeiras aos 17 anos e não teve problema algum, e agora tem feito o mesmo no Manchester City."

Agora, Juninho Paulista está focado em desenvolver jogadores no Ituano que possam alcançar os mesmos patamares. Um exemplo é o meia Clayson, que começou na equipe de Itu e agora está no Corinthians, jogador que Juninho afirma que "terá ótimo futuro".