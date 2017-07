Novo técnico do Palace, De Boer analisará categorias de base antes de comprar algum jogador

Foto: John Phillips / Getty Imagens

Nem tudo são flores. Apesar de estar comandando um time na Premier League, não quer dizer que seja um time rico, com diversas estrelas, muito pelo contrário, os times pequenos para médios são a maioria, é o caso do ex-jogador holandês Frank de Boer, que assumiu o controle do Crystal Palace para a próxima temporada e, diferente de outros rivais, pretende olhar primeiro para a base antes de criar uma lista de possíveis compras para fortalecer seu elenco.

Uma das grandes essências de um clube de futebol é a formação de novos jogadores, seja para o benefício futebolístico ou financeiro, cada vez mais importante no esporte moderno. De Boer, por sua vez, olhará primeiro para as divisões de base antes de buscar contratar rostos novos para a temporada dos Eagles.

"Se você quer comprar outros jogadores, primeiro você tem que olhar para a base, e aqui temos alguns jogadores talentosos", disse.

Frank foi formado no maior clube do seu país, o Ajax, e disse estar bastante feliz com tudo que está vendo ao seu redor, desde o esforço de seus atletas até o desenvolvimento da estrutura do clube, que, apesar de não ser um clube de grande expressão no país e no mundo, tem tudo para chegar perto.

"As pessoas aqui são muito agradáveis, muito úteis e realmente querem fazer algo de bom com isso. Também os jogadores, eles estão dando 100% em cada treinamento, é bom trabalhar, então eu não tenho nada para se queixar agora."

A primeira investida foi em Ruben Loftus-Cheek, de 21 anos, por empréstimo do Chelsea. O jogador fez apenas 11 jogos na última temporada pelos blues, sendo agora emprestado a outro clube londrino para ganhar tempo de jogo e experiência.

O goleiro holandês Jasper Cillessen, do Barcelona, é outro alvo do clube inglês, que tem interesse em um empréstimo do jogador, onde ele é reserva do titular abosluto Ter Stegen. De Boer vem treinando a sua equipe em um campo de treinamento no St George's Park antes de intensificar os preparativos para a campanha pré-temporada, que começa no sábado.

Frank levará uma equipe de 25 jogadores para Hong Kong na próxima semana, onde irá disputar o Troféu da Premier League Asia, um torneio amistoso que também incluirá Liverpool, Leicester e West Brom.