Chefe-executivo da EFL, Shaun Harvey defende ação afirmativa no futebol inglês

Foto: Daniel L Smith / Getty Images

Na última temporada do futebol inglês, começou a ser implementada uma ação afirmativa, parecida com a "Rooney Rule" da NFL (liga de futebol americano dos EUA). Dessa forma, foi proposto que todos os times que fizessem parte da organização English Football League (times da primeira divisão até a quarta) entrevistassem pelo menos uma pessoa de minoria étnica para os cargos internos. No entanto, o plano ainda não está completo, visto que vários clubes não cumpriram a determinação, mas o chefe-executivo da EFL, Shaun Harvey, defende a ação e se mostra otimista para o futuro.

A EFL é composta, atualmente, por 72 times, sendo eles divididos entre a segunda e a quarta divisão inglesa. Desses, 10 haviam se comprometido em ampliar a determinação para o cargo de técnico, entrevistando uma pessoa das minorias, mas somente dois realmente o fizeram.

Tal fato gerou desconfiança na organização, mas Harvey deu entrevista nesta semana e se mostrou otimista em relação ao futuro do plano. Para ele, a aplicação da regra para todos os clubes é um passo fundamental para o funcionamento da ação afirmativa.

"É verdade que não foi perfeito esse ano, mas ainda estamos na etapa inicial. Creio que termos incluído todos os 72 times foi um grande avanço. Eles demonstraram que estavam contentes em fazer parte disso e nós vamos, provavelmente, continuar testando nas próximas duas temporadas. Veremos qual será o resultado final", afirmou Harvey.

"Estou convencido de que as equipes escolhem o melhor para si, e acho que a etnia do técnico não importa na hora de fazer a decisão.Na minha opinião, estamos indo muito bem e, se essa ideia realmente funcionar, podemos incluí-la no regulamento no futuro. Só assim pode-se começar a pensar em punições", continuou ele.

Harvey também disse que a decisão de criar uma ação afirmativa veio pouco antes da divulgação da 10ª edição da Football Black List, que reconhece os esportistas negros notáveis emais influentes, valorizando tal grupo social. Para isso, inspirou-se na "Rooney Rule" da NFL, que tem o nome de Dan Rooney, antigo dono do Pittsburgh Steelers e que foi muito importante para a diversidade da liga.