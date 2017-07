Ex-companheiro de Lukaku afirma: "Será um trunfo ao Manchester United"

Google Plus

(Foto: Getty Images/Matthew Peters)

O defensor do Los Angeles Galaxy, Jelle Van Damme, afirmou que o novo atacante do Manchester United, Romelu Lukaku será um trunfo para os Red Devils, além de ter revelado a felicidade que o belga está por ter assinado com o novo clube. O zagueiro construiu uma relação próxima ao atacante e chama Lukaku de filho. O defensor espera que seu compatriota faça valer o preço pago pelo Manchester United.

Romelu passou um tempo com Van Damme, em Los Angeles, antes de completar sua mudança para o United. Seu colega de seleção belga será um espectador atento quando a temporada da Premier League começar em agosto. Ao Sky Sports, Van Damme falou sobre o começo de sua relação com o novo reforço dos Red Devils.

"Ele estava comigo em Anderlecht quando ele entrou na primeira equipe e ele era como meu filho. Nos conectamos desde a primeira vez [que nos conhecemos]. Você não se dá bem com todos no futebol, mas logo de cara nos demos bem. Ele tinha 16 anos e já era um grande cara, e era apenas trabalhava e mantinha os pés no chão", conta o defensor.

O lado "paizão" de Van Damme ainda é muito presente quando se trata de Lukaku. "Eu cuidei dele e ainda falo muito com ele. Eu o vi algumas vezes na semana passada durante suas férias e conversamos sobre a mudança para o Manchester United. Estou feliz por ele. United é um bom clube para ele - [Lukaku] é um bom jogador e é um bom trunfo para o Manchester United, eu acho", disse Van Damme.

Sobre o peso de ir para um clube como o Manchester United, Van Damme também comenta o que pensa do futuro de Lukaku. "Haverá muita pressão em seus ombros, mas acho que ele pode lidar com isso. Ele tem alguns cérebros lá e ele estará bem", completou Van Damme, enfatizando a parceria que o atacante belga terá em Old Trafford.

Lukaku (à esq.) treina com Van Damme (ao centro) no Anderlecht. (Foto: Getty Images/Virginie Lefour)

Van Damme teve duas breves passagens pela Inglaterra, quando jogou no Southampton e no Wolverhampton, mas uma de suas estadias mais longas durante a carreira veio no Anderlecht, ao mesmo tempo em que Lukaku estava surgindo através da base do Anderlecht.

O destino quis que Lukaku, em sua estréia no United nesse sábado (15), jogasse contra o LA Galaxy liderado por Van Damme. O defensor belga desembarcou na Major League Soccer em fevereiro de 2016 e garantiu um espaço na equipe de All-Stars da MLS em sua primeira temporada na Califórnia.