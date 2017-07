Sob especulações de saída, Diego Costa e Matic não viajam à Ásia para pré-temporada do Chelsea

Foto: Ben Stansall / AFP via Getty Images

Dois jogadores importantes para o Chelsea vivem momentos de possíveis saídas do clube que acabou de vencer a Premier League sob o comando do novo técnico Antonio Conte. O volante Nemanja Matic, especulado fortemente no Manchester United e na Juventus, tendo o Arsenal correndo por fora é um dos nomes, acompanhando pelo atacante Diego Costa, que recebeu um SMS do treinador italiano dizendo-o que não contaria mais com seus serviços.

Estes dois, porém, foram deixados de fora da lista de jogadores que viajaram para a Ásia, onde acontecerá a primeira parte da pré-temporada dos Blues. Acredita-se que Matic esteja cada vez mais próximo de rumar norte na Inglaterra para voltar a ser treinado por José Mourinho e que Diego Costa esteja negociando seu retorno ao Atlético de Madrid, clube onde fez seu nome.

Na temporada passada, o atacante brasileiro naturalizado espanhol marcou 20 gols pelo Chelsea, sendo peça fundamental no esquema que venceu a Premier League. Seu papel na parte tática e no desenvolvimento do jogo de Conte colaboraram para uma temporada acima da média.

Contudo, é do conhecimento da mídia que, em janeiro deste ano, o atleta tenha forçado uma saída para China sem sucesso. Tal atitude acabou por irritar Antonio e ele não o quer mais no elenco, independente da adoração do atacante por parte dos torcedores e dirigentes. A situação foi abafada pela renovação do contrato de Conte, tornando-o o treinador mais bem pago da história da agremiação.

Matic, por outro lado, foi recontratado pelo clube londrino quando a equipe ainda estava sob o comando de José Mourinho. Sem ter deixado de gostar do futebol do sérvio, o português parece estar empenhado em trazê-lo para Manchester, melhorando ainda mais o time que já conta com Lindelof e Lukaku, novos nomes.

O primeiro jogo oficial do Chelsea na temporada acontece na Supercopa da Inglaterra, no próximo dia seis de agosto, contra o Arsenal.