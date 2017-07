Chelsea anuncia Bakayoko, segunda maior contratação da história do clube

Google Plus

Chelsea anuncia Bakayoko

A novela chegou ao fim em Stanford Bridge. E o final feliz foi do Chelsea. O clube anunciou neste sábado (15) a contratação de Tiemoué Bakayoko, meio-campista de 22 anos, por 45 milhões de euros. O contrato é por cinco temporadas.

O valor da transação tornou o francês a segunda contratação mais cara da história dos Blues, atrás somente de Fernando Torres, contratado por 58 milhões, em janeiro de 2011. O acordo ultrapassou os valores de grandes nomes do clube, como Andriy Shevchenko, Eden Hazard e Didier Drogba.

Sobre o acordo, Bakayoko comemorou. “Estou muito feliz de estar aqui e fazer parte desta grande equipe. Eu cresci assistindo o Chelsea. Assinar com o clube foi algo natural para mim porque eu o amo deste quando era criança. Agora eu não vejo a hora de evoluir junto a este incrível treinador e com meus novos companheiros”, disse.

O diretor técnico do Chelsea, Michael Emenalo, não poupou elogios ao jogador. “Tiemoue [Bakayoko] foi um destaque no Monaco e estamos muito felizes em recebe-lo no Chelsea. Mesmo jovem, ele já tem muita experiência como campeão francês. Acreditamos que ele vai adicional considerável qualidade para nosso plantel”, comentou.

Bakayoko foi um dos destaques do Monaco, equipe revelação da Europa na última temporada, sendo campeão francês e semifinalista da UEFA Champions League. O jogador estreou profissionalmente pelo Rennes em 2013, se transferindo para o time monegasco no ano seguinte. Em 2017, o meio-campista fez sua estreia pela seleção francesa, em um amistoso contra a Espanha.