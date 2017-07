"Missão impossível", afirma Mourinho sobre possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo

Foto: Matthew Peters/Man Utd via Getty Images

Apesar das recentes especulações envolvendo Cristiano Ronaldo e Manchester United, o técnico José Mourinho tem se mostrado cada vez menos interessado no atacante português. Os Red Devils já reforçaram seu ataque com a contratação do belga Romelu Lukaku, que já fez sua primeira partida contra o LA Galaxy, em torneio de pré-temporada.

Após a partida, que aconteceu neste domingo (16), Mourinho falou sobre como tem tratado a possibilidade de Cristiano Ronaldo voltar a usar a camisa do United. Para ele, isso é muito complicado, principalmente pelo que o jogador representa para sua atual equipe - o Real Madrid.

"Nós nunca pensamos bem sobre isso porque ele é muito importante pro seu clube, e é de grande poder econômico. Não conseguimos achar nenhuma razão que fizesse que Ronaldo saísse de lá [Madrid]. Não vou gastar meu tempo pensando em jogadores que são 'missão impossível'", afirmou.

Os rumores da saída de Cristiano aumentaram após a divulgação de problemas com o fisco espanhol e de acusações fortes dele em relação ao clube. No entanto, a demora para que realmente haja alguma negociação leva a acreditar que o atacante possa realmente continuar no Real Madrid.

No começo da janela de transferências, o técnico do Manchester United enviou, para o vice-presidente Ed Woodward, uma lista de jogadores com que ele gostaria de contar. Com a contratação de Lukaku, o interesse em Álvaro Morata, também do Real Madrid, acabou.

"Ele pertence ao Madrid. Eles se decidiram e nós não chegamos a um acorpo. É simples, mas é uma pena", afirmou Mourinho, quando perguntado sobre Morata. "Nós gostamos dele, é especial, e foi legal ver sua evolução na Juventus e no Real".

Para a próxima temporada, o Manchester United já se reforçou com o zagueiro Victor Lindelöf e o atacante Romelu Lukaku, e espera que, com os reforços, possa conquistar mais taças que na última época.