Capitão, Carrick adverte Lukaku sobre pressão no United: "É um grande salto"

Foto: James Baylis - AMA/Getty Images

O Manchester United começou bem a pré-temporada. Nesse sábado (15), a equipe venceu o LA Galaxy por 5 a 2 e já contou com a atuação de dois reforços: Romelu Lukaku e Victor Lindelof. O primeiro teve a estreia mais esperada, porém não rendeu como poderia: logo no terceiro minuto em campo, o belga perdeu uma chance cara a cara com o goleiro do time americano.

Após a partida, Michael Carrick falou sobre a contratação do atacante e a esperança nele depositada. Para o capitão dos Red Devils, Lukaku subiu de nível na carreira, mas agora terá que suportar mais pressão do que antes, no Everton.

"É um grande salto. Descobri isso quando vim do Tottenham. Não dá pra explicar para as pessoas, você tem que passar por isso, e eu tenho certeza que isso vai acontecer com ele. O fato de ele já ter experiência na Premier League é bom, porque ele já sabe como as coisas funcionam semana a semana. Basicamente, tem que saber lidar com a pressão".

Lukaku foi contratado pelo United por £ 75 milhões (cerca de R$ 317 milhões), o que o fez a segunda contratação mais cara da história do clube. O atacante substitui Ibrahimovic, o que pode fazer com que a pressão sobre ele seja maior ainda, mas Carrick não gosta de fazer comparações entre jogadores, visto que ele foi contratado, na época, para suprir a saída de Roy Keane.

"O Ibra foi incrível para nós mas Lukaku não fica atrás. Quando eu vim, me compararam ao Keane, que tinha saído pouco antes, mas eu não sou ele. Qualquer um que venha para cá sempre vai ser diferente. Não quero fazer comparações porque isso não é justo. (...) Ele vai ser julgado pelo que fizer na temporada como todo mundo, e tenho certeza que está preparado para isso".

O meia também falou sobre a amizade entre Paul Pogba e Romelu Lukaku fora de campo. Os dois já passaram algumas férias juntos, inclusive neste mês de julho. Carrick acredita que essa união será extendida para os campos de futebol, e isso vai ajudar no desempenho de toda a equipe.

"Isso é algo a ser trabalhado, porque nós tentamos sim criar relações e parcerias. Paul e Romelu são grande jogadores e precisam ir bem para que possam ter sucesso. Eles são bons amigos, e essa compreensão entre si com certeza ajuda. (...) Nosso principal foco é o título. Temos que nos desafiar e fazer o nosso melhor, e essa deve ser a filosofia do clube".

O Manchester United volta a campo na noite desta segunda-feira (17), quando enfrentará o Real Salt Lake (dos EUA) por mais um amistoso de pré-temporada.