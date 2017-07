Luke Shaw se mostra confiante com recuperação: "Quanto mais cedo voltar, melhor"

Google Plus

Foto: Getty Images

Desde que chegou no Manchester United, o lateral-esquerdo Luke Shaw não teve muita sorte, sofrendo diversas lesões, além de perder o fim da última temporada ao se lesionar em uma partida contra o Swansea em abril. O inglês, em entrevista para o site oficial dos Red Devils publicada neste domingo (16), disse estar se preparando para voltar e mostrar o seu valor ao clube e seus torcedores.

Na última temporada, Shaw disputou apenas 11 jogos da Premier League, marcando apenas uma assistência.

"Estou na rehabilitação todo dia e estou me saindo muito bem. Não tenho uma ideia de quando voltarei, mas estou me sentindo bem, e o quanto mais cedo, melhor", declarou o ex-Southampton.

"Assistir o jogo hoje [amistoso de pré-temporada contra o Los Angeles Galaxy] me fez sentir falta e querer voltar o mais rápido possível para os gramados", acrescentou Luke. "Não quero ser duro demais, mas às vezes penso que sou azarado com lesões, especialmente com minha perna. Mas não quero pensar nisso."

O jogador ainda lamentou um pouco sua falta de sorte quando o problema é contussão, mas garante que quer colcocar isso no passado. "A lesão que eu tive foi infeliz, porém está no passado agora. Preciso me manter saudável e sinto que conseguirei nesta temporada", comentou o jogador.

"Sinto que é a minha temporada de provar meu valor e estou me sentindo confiante e em boa forma. Quero mostrar à todos que acredito em mim mesmo e ao técnico que ele pode confiar em mim", completou Shaw.

Apesar de José Mourinho, treinador do United ter sido um pouco crítico ao Shaw em certos momentos da última temporada, o lateral atestou o suporte do técnico português.

"Diariamente, quando eu e Ash [Ashley Young] terminamos nossas sessões, nós vamos ver o que os outros jogadores estão fazendo e vemos ele", disse Shaw sobre Mourinho. "Ele pergunta como estou, como está indo a recuperação e procura saber quão distantes estamos de voltar. Ele têm sido ótimo."