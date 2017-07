Manchester United se aproxima de acerto com Perisic

Google Plus

Embora participe da pré-temporada com a Inter, acerto com United parece iminente (Foto: Claudio Villa / Inter via Getty Images)

Ultrapassando o meio do mês de julho, ainda se tem bastante o que acontecer no mercado inglês, imprevisível até o Deadline Day. Depois de ter contratado Romelu Lukaku e Victor Lindelöf, o Manchester United continua a busca por fortalecer o elenco. O nome da vez é Ivan Perisic, da Internazionale de Milão, que, segundo a imprensa inglesa em publicação nesta segunda-feira (17), está próximo de acertar com a equipe de José Mourinho por € 45,7 milhões.

No atual momento, os Red Devils estão em tour pelos Estados Unidos, onde enfrentarão o Real Salt Lake City nesta terça-feira (18) em mais um jogo de preparação para a temporada que se aproxima, tendo em vista a Uefa Champions League, competição que conquistou vaga após vencer a Europa League em final contra o Ajax. É esperado que Perisic se junte à agremiação na terra do Tio Sam, para conseguir a compreensão de elenco o mais cedo possível.

De acordo com a imprensa italiana, o croata falou para a Inter durante 'todo o verão europeu' que queria completar a transferência para o time do noroeste inglês, tendo em vista a forte possibilidade do time de José Mourinho de conseguir vencer a UCL.

O seu atual treinador, Luciano Spalleti, porém, dá a entender que a contratação de fato deve acontecer. "Vocês [jornalistas] sabem de tudo. Está aí, aberto, para todos verem", declarou quando perguntado sobre a atual situação de Perisic. A ideia de perder o jogador parece ser forte, visto o interesse por Keita Baldé, da Lazio.

Aos 28 anos, Ivan tem sua primeira passagem por um clube italiano. Já jogou mais de 70 jogos, tendo marcado 20, nos seus dois anos com a Inter de Milão. Antes disso, havia jogado pelo mesmo período de tempo defendendo as cores do Wolfsburg, marcando um tento a mais em 88 aparições. Também passou por Borussia Dortmund, Club Brugge, Sochaux, clube que o revelo e Roeselare, clube belga onde jogou por empréstimo quando ainda estava na agremiação francesa.