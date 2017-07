Klopp admite dificuldade em contratações no Liverpool

Google Plus

O mercado do futebol está cada vez mais inflacionado. Negócios com valores estratosféricos são cada vez mais comuns, e isso pode ser prejudicial para certos times. É sobre isso que o técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, abordou durante uma entrevista à TV britânica Sky Sports, na Ásia, onde sua equipe faz pré-temporada.

O Liverpool só contratou dois jogadores nessa janela de transferências: os atacantes Mohamed Salah e Dominic Solanke. Por isso, Klopp falou sobre a complicação em conseguir bons reforços por um preço razoável, lamentando a forma que o mercado inglês é em relação à outras ligas europeias.

"Está ficando cada vez mais difícil, mas é assim mesmo, principalmente na Inglaterra, porque os clubes gastam muito e não precisam do dinheiro que vocês está disposto a dar-lhes. O mercado da Premier League é o mais maluco, provavelmente, mas sempre foi assim. Aqui pagam £ 25 milhões em um jogador alemão que ninguém nunca ouviu falar", analisou.

Klopp falou sobre como o dinheiro transita no mercado do futebol, afirmando que os clubes conseguem cobrir os gastos com contratações que realmente valham a pena. Isso, porém, favorece as equipes mais fortes financeiramente, já que estão dispostas a gastar mais por seus reforços.

"Não é que você não tem dinheiro, é que o dinheiro está em outro lugar. Você pode passar para um clube, e receber de volta de outro time em pouco tempo. Essa é a situação. O fato é que está cada vez mais difícil, porque as negociações duram muito e nós queremos trabalhar com os jogadores o mais rápido possível", dissertou.

O técnico do Liverpool continuou a falar sobre o mercado da Premier League, e ressaltou que não é só o dinheiro que eleva os preços dos jogadores na liga. Para o alemão, a rivalidade entre os clubes também é um agravante.

"Sempre foi difícil contratar gente de outros times da Premier League, e é assim porque temos uma competição de verdade na Inglaterra. Os clubes não querem mesmo vender seus jogadores para outros".

Klopp fez um balanço da pré-temporada dos Reds até agora, e se mostrou contente com o fato de não ter se livrado de peças importantes no elenco, permitindo o desenvolvimento de jogadores que já trabalhavam na equipe. Para ele, esse é um passo essencial para o sucesso do grupo.

"É muito bom que não tenhamos perdido ninguém. Eu sigo a ideia de consistência, de que eu não preciso fazer grandes mudanças se já estou satisfeito com o que tenho. Não podemos esquecer o que nossos jogadores fizeram na última temporada, e com alguns ajustes podemos brigar por títulos. (...) Estou trabalhando com o que tenho. Hoje todo mundo se preocupa em contratar, mas o importante é pensar em melhorar e desenvolver quem já está conosco", frisou.

Por último, o alemão elogiou Salah e Solanke, assegurando que os novos reforços serão bem úteis no decorrer da temporada. Ele também explicou porque decidiu contratar os dois atacantes.

"A velocidade de Mohamed é incrível e precisamos disso quando o Sadio Mané se lesionou. Salah é um dos jogadores mais rápidos que eu já vi, sabe jogar mesmo com pouco espaço e é inteligente. (...) O Dominic é um garoto muito talentoso, tem um bom tamanho, boa velocidade e tem atitude. Estou anisoso para trabalhar com ele", encerrou.

Sadio Mané deve retornar completamente aos treinos já na próxima semana, recuperando-se de uma lesão no joelho esquerdo. Além dele, Daniel Sturridge está aprimorando a forma física e, segundo Klopp, está na melhor condição desde 2015, o que representa mais um "reforço" para o Liverpool.