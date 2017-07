Campeão da Premier League, Antonio Conte estende contrato com Chelsea

Chelsea e Conte: juntos até 2021 (Foto: Kieran Galvin/NurPhoto via Getty Images)

O Chelsea anunciou nesta terça-feira (18) a renovação contratual do treinador Antonio Conte. A finalização da negociação entre as partes já era esperada, mas havia sido adiada. O acordo não aumenta o tempo que ele ficará no clube, e sim representa uma melhoria em seu salário. Assim, ele ficará no time até 2019, visto que ainda havia mais dois anos para cumprir.

Recebendo um salário anual de cerca de € 10 milhões (R$ 36,5 milhões), o italiano seguirá com a delegação para um turnê na Ásia.

Otimista em relação aos próximos anos, Conte concedeu entrevista e se mostrou contente em renovar com a agremiação londrina. O técnico foi campeão da Premier League em sua primeira temporada pelos Blues, e foi reconhecido como um dos melhores treinadores da Europa na época passada.

"Estou muito feliz em assinar um novo contrato com o Chelsea. Nós trabalhamos muito duro no primeiro ano para conquistar algo fantástico, e estou orgulhoso disso. Agora devemos melhorar ainda mais para continuar no topo. (...) Os torcedores do clube me apoiaram muito desde que cheguei aqui, e é importante que continuemos a ter sucesso juntos", disse.

Marina Granovskaia, diretora dos Blues, também falou sobre a renovação. A cartola do clube elogiou Conte e aumentou as expectativas do time para a próxima temporada, focando em competições inglesas e também as europeias.

"Antonio teve muito sucesso no último ano, adaptou-se rapidamente ao futebol inglês e nos liderou ao título da liga. Esse novo contrato reflete nossa crença de que ele pode continuar obtendo resultados tanto domesticamente como na competição europeia, visto que disputaremos a Champions League de novo", afirmou.

O Chelsea disputou 47 partidas sob o comando de Conte, ganhando 37 e perdendo somente sete. Com um excelente aproveitamento, o técnico foi vice-campeão da Copa da Inglaterra (FA Cup) e conquistou a Premier League.