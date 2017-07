Meia do Everton, Barkley realiza cirurgia na virilha e fica fora de jogo da Europa League

Meia de 23 anos ainda é vinculado à transferência ao Tottenham (Foto: Tony McArdle / Everton FC via Getty Images)

Ross Barkley não viajou com o Everton na semana passada para a Tanzânia, onde o clube fará primeira parte de sua pré-temporada, assim como não viajou para a Holanda ainda na atual semana e a agremiação revelou, em nota no seu site oficial, que o inglês fez uma cirurgia na virilha bem sucedida nesta quarta-feira (19), sendo esse o motivo de não acompanhar a equipe. É esperado que o jogador volte dentro de quatro semanas.

Muitas especulações rondam o Goodison Park envolvendo os serviços do meia, sendo a mais forte delas uma possível transferência ao Tottenham, que estaria focando suas forças na contratação do atleta da Seleção Inglesa. As conversas, porém, estariam empacadas em relação ao valor pedido pelos Toffees, sendo algo superior a £ 50 milhões, enquanto que os Spurs não querem pagar o valor todo, ainda que tenham dito que ficarão aguardando as negociações andarem.

O camisa 8 nunca jogou, nem na infância, em outro clube que não fosse o Everton. Estando no profissional da agremiação desde 2010, o meio-campista já fez 170 jogos defendendo as cores azul de Liverpool, marcando 26 gols no total. O atleta de 23 anos foi fundamental na campanha dos Toffees de 2013/2014, onde a equipe terminou a Premier League em quinto colocado, com sete pontos a menos que o quarto.

Em outras notícias, Funes Mori deve ficar mais tempo fora dos gramados. Ainda com problemas no joelho, o zagueiro irá submeter-se à cirurgia em Barcelona nos próximos dias, requerendo uma reabilitação longa de entre seis a nove meses. Sendo assim, a previsão de volta do argentino será, no mínimo, um ano depois da sua lesão, em março.