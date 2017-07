Após novo contrato, Conte é técnico com maior salário da história do Chelsea

Foto: Michael Regan/Getty Images

Atual técnico do Chelsea, Antonio Conte assinou um novo contrato com a equipe, estabelecendo um reajuste dos valores recebidos pelo italiano. Assim, ainda cumpre o prazo determinado no acordo inicial de três temporadas, terminando no meio de 2019. Até lá, ele receberá o maior salário da história dos Blues, após receber um aumento de 50%.

Apesar da polêmica interna, como questões envolvendo Diego Costa, a assinatura da renovação aconteceu em um momento de especulações no mercado do futebol, e ajudou a afastar interesses de grandes clubes europeus no técnico campeão da Premier League.

Conte quebra recorde de Mourinho

Até esta semana, José Mourinho era o detentor do maior salário já pago pelo clube de Londres a um treinador. Quando o português comandava o Chelsea pela segunda vez (entre junho de 2013 e dezembro 2015), chegou a receber em torno de £ 8,5 milhões (R$ 35 milhões) por ano, como informou o jornal britânico The Independent.

Com o novo contrato de Antonio Conte, ele receberá cerca de £ 9,6 milhões (R$ 39,5 milhões) por época. Um valor bem mais significativo que os seis milhões de libras que ele recebeu durante a última temporada pelo Chelsea.

O valor que será pago a Conte contrasta com os salários pagos a vários técnicos dos Blues nos últimos dez anos. De acordo com a imprensa inglesa, Felipão (2008-2009) e André Villas Boas (2011-2012) receberam £ 5 milhões cada, enquanto Roberto Di Matteo (2012) recebeu £ 6 milhões.

Novo salário do italiano ainda está longe de alguns técnicos europeus

Apesar do bom aumento que Conte recebeu, fica atrás de nomes mais famosos do futebol no velho continente. De acordo com a lista divulgada pelo portal britânico The Telegraph, o técnico do Chelsea ocupa a quarta colocação entre os treinadores de times europeus: