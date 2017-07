Após falhar com Giroud, West Ham anuncia contratação de Chicharito

Hernandes em ação pelo México na Copa das Confederações (Foto: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images)

Na tarde desta quinta-feira (20), o West Ham anunciou em seu site oficial a contratação do atacante mexicano Javier Hernandez, de 29 anos, mais conhecido como Chicharito. Valores e tempo de contrato ainda não foram revelados, o que, provavelmente, só irá ocorrer quando ele for apresentando oficialmente no clube londrino.

Chicharito possuia uma cláusula de liberação de £ 13 milhões em seu contrato com o Leverkusen. E o treinador dos Hammers, Slaven Bilic, estava realmente procurando peças para fortalecer o seu ataque antes da iniciar a Premier League. Possivelmente, a sua estreia deverá ocorrer contra o seu ex-clube, o Manchester United de José Mourinho.

Foto: Getty images

Hernandez foi revelado no Chivas Guadalajara, grande time do seu país natal, lá ele se destacou e chamou a atenção de vários clubes europeus. Contudo, em abril de 2010, Chicharito foi defender o Manchester United, onde jogou por quatro anos e marcou 59 gols em 156 partidas, antes de ser emprestado ao Real Madrid na campanha de 2014/15. Duas vezes vencedor da Premier League, o atacante deixou o Old Trafford em agosto de 2015 para a Alemanha, onde marcou 39 gols em 76 jogos com o Bayer Leverkusen, ainda que a inconsistência tenha afetado seu jogo na época passada.

Arnautovic na mira

Os Hammers também estão perto de finalizar a contratação de Marko Arnautovic, em uma negociação envolvendo £ 24 milhões com o Stoke City. Segundo informação da Sky Sports, o austríaco passará por exames médicos e discutirá os termos contratuais nos próximos dias, onde tudo deverá ser concretizado. Autor de 7 gols em 35 partidas disputadas, o jogador teve um papel fundamental na campanha do Stoke na temporada passada.

Com esse negociação concretizada, o West Ham soma três contratações até agora nesta janela de transferências de verão, com o lateral argentino Pablo Zabaleta se juntando a uma transferência gratuita e o goleiro inglês Joe Hart assinando um empréstimo. Ambos vindo do Manchester City.