Matej Delac, jogador com mais tempo no Chelsea, nunca atuou oficialmente pelo clube

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

O Chelsea sempre teve jogadores que permaneceram por muito tempo no clube. Vários nomes vêm à cabeça dos fãs, lembrando-se rapidamente de Frank Lampard, Petr Cech, Ron Harris e John Terry. Com a saída desse último para o Aston Villa, o posto de jogador que está a mais tempo no clube, atualmente, pertence a um "desconhecido": o goleiro Matej Delac é um Blue há sete anos.

Em 2010, o Chelsea foi atrás do atleta, que disputava sua primeira temporada como profissional pelo Inter Zapresic, da Croácia. Desde então, Delac tem tentado obter a permissão de trabalho na Inglaterra, mas não houve sucesso. Sem o visto, ele não pode jogar por nenhum clube britânico. A solução? Ser emprestado e jogar em outras ligas de futebol.

Apesar de só ter 24 anos de idade, Delac já jogou na Holanda, França, Portugal, Sérvia, Bélgica e na Bósnia e Herzegovina, seu país natal. Em entrevista ao portal Goal, ele brincou sobre sua atual situação no time de Londres.

"Neste verão, pessoas do clube me falaram que eu era o profissional com mais tempo de contrato aqui e nós demos boas risadas. É um pouco estranho, mas são coisas do futebol. Nos últimos anos, jogadores experientes como Terry, Ivanovic, Cech e Mikel saíram, então eu tomei esse posto! (...) Tem também o tcheco Tomas Kalas, que veio um pouco depois e também foi emprestado muitas vezes. O Matic estava aqui antes, mas saiu e voltou três anos depois."

Foto: Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images

Delac falou sobre como é ter que se mudar constantemente, sem possuir um destino definido. Apesar disso, ele se mostra contente com as realizações e aprendizados de sua carreira, sendo até convocado para a seleção croata sub-21.

"Estou em Londres desde o começo de julho, treinando com outros 15 que estão esperando empréstimo ou transferência. (...) Não consigo minha permissão de trabalho, e por isso não posso jogar por nenhum clube inglês. Nosso sonho é jogar na Premier League, mas não é possível assim. Minha melhor experiência no Chelsea foi em 2014, na única partida, em que joguei 45 minutos contra o Olimpija Ljubljana".

"Tenho 24 anos e já passei por muita coisa. Claro que, há seis anos eu não estava pronto para jogar em ligas maiores. Mas aprendi muito e não me arrependo de nada", finalizou Delac.