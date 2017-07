Mourinho cutuca Chelsea sobre contratação de Morata: "Não me interessa o que fazem"

Foto: Shaun Clark / Getty Images

Em entrevista concedida na última quarta-feira (19), o técnico do Manchester United, José Mourinho, foi questionado sobre a transferência de Álvaro Morata do Real Madrid para o Chelsea. Para o comandante do United, o Manchester tem um melhor atacante, sendo ele Lukaku - que os Blues também tentaram uma negociação e não obteve sucesso. Mourinho afirmou que a negociação do Chelsea envolvendo Morata foi "óbvia", mas insiste em dizer que o belga é um melhor jogador.

Em relação ao Chelsea, o treinador fez questão de alfinetar o seu ex-clube, lembrando da polêmica entre o atacante Diego Costa e o atual treinador da equipe, o italiano Antonio Conte, na temporada passada. O português também destacou a contratação de Morata, que segundo ele, é um ótimo atacante.

"Eu acho que era bem óbvio que o Chelsea assinaria com um atacante, especialmente depois da polêmica com Diego Costa e o treinador. Era claro o que faria, e o fizeram com Álvaro e este é um ótimo jogador", declarou.

Foto: Getty Images

Mourinho também relembrou a importância de Zlatan Ibrahimovic para a equipe inglesa. Porém, disse estar "insatisfeito" com as peças que possuía na temporada passada, referindo-se a Rashford e Zlatan, que segundo ele, não eram suficientes para o sucesso do time na temporada passada.

"Não me interessa o que o Chelsea faz, sinceramente. Precisávamos de um atacante? Sim. Precisávamos com Ibrahimovic nas suas melhores condições, para dar opção e 'cobertura' para ele. Só Zlatan e Rashford não eram suficientes para o clube, especialmente depois da contusão de Zlatan", disse o português.

E, por fim, elogiou bastante o seu novo camisa 9, aquele que ficará responsável por colocar a bola para o fundo do gol e decidir os jogos quando a equipe mais precisar, o belga Romelu Lukaku. José Mourinho já comandou o atacante quando ainda era treinador do Chelsea.

"Conseguimos um grande jogador, um atleta que eu posso comparar com o que vi quando trabalhei com ele quatro ou cinco anos atrás. O desenvolvimento dele foi notável e agora temos um dos melhores atacantes da Europa. Claro que ele ainda tem de provar no nível mais alto, jogando na Champions League, mas ele possui as qualidades para isso", concluiu o treinador.

Kyle Walker no Manchester City

Foto: Getty Images

Walker está preparado para fazer a sua estreia no Manchester City em Houston - o primeiro dérbi de Manchester em solo estrangeiro - chegando do Tottenham em uma negociação que pode chegar a £ 50 milhões. Perguntado se esse valor o assustou, Mourinho disse que nem um pouco.

"Não me surpreende, na verdade. Porque continuo dizendo que há um grande poder econômico em todos os clubes que os permite fazer essas coisas. Você paga o que eu quero ou não há negócio. Eu consigo imaginar que o City gostaria de pagar £ 25 milhões por Kyle."

Questionado sobre os altos valores investidos em jogadores recentemente na janela de transferências, o treinador deu a entender que isso tende a crescer, pois quem dita as regras do mercado são os grandes clubes, que investem pesado todo ano.

"Então você tem a opção de pagar ou tem a opção de dizer não, o mercado será sempre assim. O estranho é que agora eu estava acostumado a ver equipes pagando grandes valores para grandes jogadores, e agora todos estão pagando grandes montantes para bons jogadores. Há uma diferença entre bons jogadores e grandes jogadores."

Interesse em Ivan Perisic

Foto: Getty Images

O Manchester United está perto de concluir a transação com a Inter de Milão para contar com Ivan Perisic na próxima temporada, onde o clube irá disputar novamente a Uefa Champions League. De acordo com a Sky Sports, o valor tem sido um ponto crítico nas negociações entre os clubes, e isso vem dificultando o fim do negócio.

Porém, Mourinho gostaria de assinar com mais dois jogadores, mas se contentou com o fato de que apenas só um pode chegar ao elenco. Segundo ele, o mercado está bastante inflacionado.

"Todo mundo sabe disso, eu gostaria de quatro jogadores e pedi quatro jogadores. Nós não somos um clube que compra sem parar. Não podemos pagar o que eles pedem."