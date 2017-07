Liverpool anuncia lateral Andrew Robertson, ex-Hull City

Google Plus

(Foto: Getty Images)

O Liverpool oficializou a contratação do lateral-esquerdo escocês Andrew Robertson, ex-Hull City. O jogador da seleção da Escócia assinou um contrato de longa duração em Melwood, nesta sexta-feira (21), depois de completar seus exames médicos. De acordo com o jornal Daily Mail, o valor da transferência pelo lateral-esquerdo chegou a oito milhões de libras (R$ 32,4 milhões, na cotação atual).

Ao site oficial do Liverpool, Robertson demonstrou sua felicidade em chegar aos Reds. "Parece um pouco surreal agora. Obviamente, estou encantado. Houve muita especulação nas últimas semanas, mas fico feliz que o negócio finalmente tenha sido realizado e agora sou um jogador do Liverpool", conta o escocês de 23 anos.

O lateral-esquerdo ressaltou sua animação por estar na nova casa, o que contagiou até seu círculo familiar. "Minha família está orgulhosa do que eu consegui até agora e eles estão no céu com a transferência, assim como eu, é claro. Todos estamos ansiosos para fazer parte da família Liverpool agora", salienta Robertson.

Andy Robertson também falou sobre estar realizando um sonho ao assinar com os Reds. "Não há muitos, se houver, clubes mais especiais do que o Liverpool. Quando você é criança, sonha em jogar em grandes clubes, como o Liverpool. Tornar isso a realidade é um sonho virando verdade para mim", falou o novo reforço do Liverpool.

Robertson ainda falou sobre sua motivação para defender as cores do Liverpool em campo. "Eu só quero provar às pessoas que posso jogar em alto nível, e espero que eu consiga fazer isso nesta temporada e continuar a fazer coisas boas para este clube", concluiu o escocês.