Diretor-executivo da Premier League nega jogos do campeonato fora da Inglaterra

Foto: Tom Dulat/Getty Images for Premier League

Nas últimas décadas, os times de futebol - principalmente os europeus - deixaram de ser somente agremiações esportivas e se tornaram marcas mundiais. Nomes como Manchester United e Real Madrid são conhecidos em todos os continentes do planeta. Devido a essa expansão, os clubes vêm tentando ganhar ainda mais espaço em mercados externos, e para isso usam os torneios de pré-temporada.

Enquanto alguns ingleses estão jogando na América, outros jogam na Ásia, como é o caso de Liverpool e Leicester. Os dois se enfrentarão neste sábado (22), às 9h30, na final do Premier League Asia Trophy. Com toda a fama que tais eventos têm, a ideia de fazer uma rodada de jogos do Campeonato Inglês em solo estrangeiro tem crescido. Por isso, o diretor-executivo, Richard Scudamore, deu entrevista na sede do torneio e negou qualquer especulação.

Desde 2008, as maiores equipes britânicas começaram a falar sobre a possibilidade de criar-se uma "rodada 39", como uma espécie de "partidas promocionais". Como a reação dos torcedores ingleses foi ruim e não houve apoio da Uefa ou da Fifa, os planos não seguiram em frente. O mesmo aconteceu em 2014, quando voltou-se a discutir sobre o assunto.

"Eu ainda tenho as cicatrizes causadas pela última vez que a ideia ganhou força. Olha, eu posso ficar na Premier League por cinco, dez, 15 ou 20 anos, e enquanto eu estiver aqui não vamos ter jogos no exterior", afirmou Scudamore. "Não tem problema se alguém fizer isso antes que nós, não precisamos ser os primeiros".

Richard falou que a vontade de realizar algo assim vem dos times, não dos adeptos. Ele disse que, enquanto a ideia não for aprovado pela maioria, a chance que ela seja realizada é mínima.

"Há um desejo gigante? Sim, os clubes gostaria de fazer isso, mas somos realistas. Enquanto os fãs, a parte política e a mídia não tiverem uma opinião melhor com relação a esse plano, ele não vai ser posto em prática. De qualquer forma, se acontecer, não será uma rodada extra, e sim uma das 38 que já temos".

Apesar de tudo, Scudamore não nega a importância da expansão dos clubes a outros cantos do mundo. Por isso, pede a compreensão dos torcedores ingleses de que não são só eles que gostam dos times, mas outros estrangeiros também.

"Entendo que há fãs que vão em todos os jogos da temporada, e fazem isso há 25 anos. Mas eles devem saber que a Premier League e suas equipes agora têm sucesso mundial, e que isso vem do interesse que outros fãs possuem", terminou Scudamore.