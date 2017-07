Stoke City anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Zouma, ex-Chelsea

Foto: Divulgação / Stoke City

Na manhã desta sexta-feira (21), o Stoke City surpreendeu ao anunciar a contratação do jovem zagueiro Kurt Zouma, de 22 anos. O francês chega por empréstimo até o fim da temporada, depois de renovar com o Chelsea por seis anos.

Zouma é considerado um dos mais talentosos jovens defensores da Europa, e foi sondado por vários clubes do continente, mas optou por permanecer na Premier League. O francês completou os exames médicos em Clayton Wood no início da semana antes de voltar a Londres para finalizar o negócio, com a documentação necessária.

Ao confirmar a sua chegada, o diretor executivo do Stoke, Tony Scholes, disse estar bastante satisfeito com o negócio e elogiou bastante o zagueiro. "Zouma é um jogador que tem muitos admiradores no futebol, e estamos encantados por ter conseguido trazê-lo para o clube." O treinador da equipe, Mark Hughes, descreveu Zouma: "sem dúvida um dos mais talentosos jovens defensores do futebol."

Hughes também comentou sobre a lesão que o defensor sofreu na temporada passada, fazendo com que ele tenha ficado boa parte do ano parado, sem jogar. "Embora a lesão infelizmente tenha dificultado seu progresso no Chelsea na temporada passada, estamos confiantes de que podemos dar a ele o suporte para recuperar a forma física ideal que ele mostrou antes da lesão."

E o treinador de sua atual equipe, fez questão de frisar a qualidade técnica do seu novo zagueiro, alegando ser um dos mais promissores na sua posição. "Ele é, sem dúvida, um dos defensores mais talentosos da atualidade, então, naturalmente, sua chegada melhorará nossa equipe para a próxima temporada."

Hughes revelou que já conhecia o jogador há muito tempo, quando ele ainda era um adolescente na França, na época chegou a tentar sua contratação, porém a negociação não evoluiu e acabou melando. "Ele chamou minha atenção pela primeira vez quando ainda tinha 17 anos, no seu tempo em St. Etienne, e na verdade, tentei contratá-lo nesse momento, mas esse negócio não se concretizou, e agora estou encantado por finalmente obter a oportunidade de trabalhar com ele."

Apesar da sua pouca idade, Zouma já disputou 144 partidas em equipes profissionais, 71 foram durante seu período de três anos em Stamford Bridge.

O defensor ajudou os Blues a conquistar o título da Premier League em 2014/15 e 2016/17, embora ele tenha participado de apenas 13 partidas, depois de sofrer uma séria lesão no joelho contra o Manchester United.