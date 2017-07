Pochettino não se assusta com gastos de rivais e respalda filosofia do Tottenham

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images

Mais uma pré-temporada em que grandes clubes ingleses gastaram muito. Chelsea, Everton, United, City, Liverpool e Arsenal movimentaram o mercado e conseguiram grandes nomes para a Premier League. No entanto, o Tottenham perdeu peças importantes, como o lateral direito Walker, e não se reforçou até agora, o que pode representar um perigo. Apesar disso, o técnico Mauricio Pochettino diz confiar em seu elenco jovem e não se preocupa com os outros times.

Em entrevista à ESPN, o comandante dos Spurs falou sobre o estilo de jogo da equipe, comentando sobre os atletas que possui para trabalhar. Ele afirmou que a próxima época será repleta de obstáculos, mas mostrou otimismo em relação à competitividade do grupo.

"Melhoramos muito nas últimas temporadas, e nossa filosofia é jogar bom futebol com jogadores jovens, tentando ser diferentes dos outros times. A temporada será um desafio a mais, primeiro porque vamos jogar em Wembley, diferente do White Hart Lane [que será reformulado], onde nos sentíamos muito confortáveis. Depois, porque as equipes investiram muito para melhoras seus elencos, e estamos quietos e calmos porque acreditamos na nossa academia".

Pochettino insistiu que a ausência de reforços foi combinada entre ele e a diretoria, podendo assim focar no desenvolvimento de jogadores como Harry Kane, que tem apenas 24 anos, mas já é uma estrela internacional.

"A nossa filosofia vem da diretoria, eu tenho uma boa relação com Daniel Levy [presidente do clube] e nós sabemos o que precisamos fazer no futuro. (...) A ideia é um pouco diferente mesmo, e não é porque não podemos investir. No futebol, o dinheiro pode ajudar a construir um elenco melhor, com jogadores talentosos, mas nem tudo se baseia nisso. Você precisa ser criativo, esperto. Vai ser difícil para a gente na próxima temporada, mas acredito na forma que jogamos e trabalhamos".

Atualmente, o Tottenham está nos Estados Unidos disputando a International Champions Cup, em que enfrentará o Paris Saint-Germain, a Roma e o Manchester City. Depois, participará de um amistoso contra o vice-campeão da Uefa Champions League, a Juventus.