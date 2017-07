Confiante, Morata é apresentado no Chelsea: "Farei o máximo de gols que conseguir"

Google Plus

(Foto: Divulgação / Chelsea )

Após ter anunciado o acordo da transferência de Álvaro Morata juntamente com o Real Madrid na última quarta-feira (19), Chelsea apresentaou nesta sexta-feira (21) oficialmente a chegada do atacante aos Blues. Morata realizou os exames médicos e assinou um contrato de cinco anos, até 2022. Entretanto, o clube não relevou os valores da negociação, mas a imprensa inglesa tinha especulado um valor de £ 70 milhões (cerca de R$ 287 milhões).



Em sua chegada ao clube londrino, Morata participará junto com a equipe principal da pré-temporada na Ásia. O atacante garantiu que irá trabalhar por um bom desempenho, disse estar feliz e já pensa em títulos. “Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma emoção incrível fazer parte deste grande clube. Eu vou trabalhar duro, marcar o máximo de gols que conseguir e ganhar o máximo de troféus possível”, disse o atacante.

Aos 24 anos, Morata já conquistou duas vezes a Uefa Champions League, um troféu da La Liga e outro da Serie A. Na temporada 2016/17, Morata marcou 20 gols em 43 partidas e atuou 19 vezes como titular. Essa é a segunda vez que o atacante se despede dos merengues – o jogador foi comprado pela Juventus, onde atuou nas temporadas 2014/2015 e 2015/16. Para esta temporada, Álvaro Morata se junta ao time atual campeão da Premier League sob o comando do técnico, Antonio Conte.