Com show de Coutinho, Liverpool bate Leicester e conquista torneio amistoso em Hong Kong

A Premier League Asia Trophy teve sua decisão neste sábado (22) entre Leicester City e Liverpool, em Hong Kong. Com um primeiro tempo mais movimentado e intenso, os Reds derrotaram, de virada, os Foxes, por 2 a 1. Mohamed Salah e Philippe Coutinho marcaram para o Liverpol, enquanto Islam Slimani descontou.

O confronto começou movimentado, com o Leicester balançando o barbante já aos 12 minutos. Após boa chegada em bloco dos Foxes, Marc Albrighton passou a bola para Christian Fuchs nas costas da marcação red, e o austríaco cruzou pela linha de fundo, na medida, para Slimani se antecipar a James Milner no alto e mandar, de cabeça, a bola pro fundo do gol.

Oito minutos depois, foi a vez do Liverpool de marcar o gol. Salah trocou passes com Trent Alexander-Arnold na ponta da grande área, avançou com a bola até a intermediária, passou para Coutinho, que cavou a bola por cima da defesa dos Foxes e Salah entrou na área em velocidade e deu um toque suave de cabeça na bola para empatar a partida.

Aos 44 minutos da etapa inicial, o Liverpool virou a partida com gol brasileiro. Philippe Coutinho tinha a bola na ponta da grande área, carregou, puxou para sua perna direita e mandou uma bomba no canto esquerdo de Kasper Schmeichel, sem chances para o dinamarquês. Um gol ao melhor estilo Coutinho, levando ao delírio o torcedor red em Hong Kong.

A segunda etapa foi de muitas substituições e pouca ação em relação ao primeiro tempo. O placar seguiu inalterado em relação ao primeiro tempo: 2 a 1 para o Liverpool, consagrado vencedor do Premier League Asia Trophy em seu primeiro compromisso de torneios amistosos na pré-temporada.