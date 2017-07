Após Danilo, Manchester City anuncia lateral Benjamin Mendy, ex-Monaco

Mendy é o sexto reforço do City neste mercado de transferências (Foto: Divulgação/Manchester City FC)

O Manchester City anunciou, na manhã desta segunda-feira (24), a contratação do lateral-esquerdo Benjamin Mendy, de 23 anos, junto ao Monaco. Um dos destaques do time francês na última temporada, o jogador assinou contrato até 30 de junho de 2022.

Os valores da transação não foram divulgados pelo City, mas a imprensa britânica especula que os Citizens tenham pago £ 52 milhões ao Monaco pelo jogador. Esse valor superaria os £ 50 milhões que a agremiação desembolsou pelo lateral-direito Kyle Walker. Assim, Mendy se torna o defensor mais caro da Premier League até agora.

“Estou bastante feliz por me juntar ao Manchester City. É um dos melhores clubes europeus, com Pep Guardiola, um treinador comprometido a implementar um estilo de ataque. Estou certo de que seremos bem-sucedidos, nos próximos anos”, afirmou o francês, ao site oficial do Manchester City.

Mendy usará a camisa de número 22 (Foto: Divulgação/Manchester City FC)

Nesse domingo, Mendy postou uma foto embarcando para Los Angeles, Estados Unidos, onde o City está fazendo sua pré-temporada. O clube estava determinado a assinar com o francês desde o início da janela de transferências. Segundo a Sky Sports britânica, ele também era alvo de Chelsea e Manchester United.

Mendy deixa o Monaco após 39 jogos, um gol e 11 assistências

Em 2011, Mendy assinou seu primeiro contrato profissional com o Le Havre, que disputa a Ligue 2 (segunda divisão francesa). Dois anos depois, ele se transferiu para o Olympique de Marseille, onde permaneceu até a metade de 2016, quando assinou por cinco anos com o Monaco, sendo fundamental na campanha surpreendente do clube do principado. Foi campeão da Ligue 1, deixando para trás o temido Paris Saint-Germain, e chegou às semifinais da Uefa Champions League, quando foi eliminado pela Juventus. Em março deste ano, o jogador recebeu sua primeira oportunidade na Seleção Francesa.

Benjamin se tornou a quarta maior negociação dessa janela. Somando um valor de £ 175 milhões gastos pelo clube inglês, que já adquiriu o meia Bernardo Silva, o goleiro Ederson, o volante Douglas Luiz e os laterais-direitos Kyle Walker e Danilo.