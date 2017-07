Técnico do Everton espera que Rooney eleve qualidade do time

Foto: Tony McArdle - Everton FC / Getty Images

Após 13 anos atuando no gigante inglês Manchester United, Wayne Rooney retornou ao Everton, clube que o revelou para o mundo. E vem sendo importante para a equipe de Goodison Park, não só marcando gols como impondo a sua liderança, com a faixa de capitão. Em entrevista recente, o técnico do time, Ronald Koeman, disse que o jogador irá elevar o padrão futebolístico do time, passando pela base até chegar na equipe principal.

O Everton terminou na sétima colocação da Premier League na última temporada, oito pontos atrás do antigo clube de Rooney, o United, mas Koeman acredita que o retorno do atacante pode ajudar o clube em jogos importantes.

"Ele tem muita experiência. É um jogador fundamental, mas também é importante para os seus companheiros de equipe. Certamente os jovens que sobem da base, ficam encantado em ter um jogador do nível dele no mesmo grupo. E sabem do que precisam para alcançar esse alto padrão de futebol."

Foto: Getty images

Rooney é um dos sete novos reforços que chegaram ao Goodison Park nesta janela de verão, somando mais de £ 100 milhões gastos pelo clube, e o treinador holandês está satisfeito com a forma como seus novos atletas estão se adaptando.

"Estou muito feliz com a forma como os novos jogadores se instalaram. Eles terão futuro no Everton, e irão nos dar a qualidade que precisamos para melhorar.", acrescentou o treinador.

Perguntado sobre como Rooney irá colaborar na equipe durante a temporada, Koeman se mostrou bastante confiante na forma como ele chegou e se firmou no time, encaixando no esquema desejado pelo treinador. Ele ainda fez questão de afirmar que Wayne é um dos melhores atacantes da atualidade.

"Ele precisa ser um líder dentro e fora de campo. Ele está trabalhando para ajudar o grupo, dando suporte aos companheiros mais novos, que ainda irão evoluir. Todos os dias, nos treinamentos e nos amistosos, vemos porque ele é um dos melhores em sua posição."

Os Toffees vêm se preparando paraa iniciar sua campanha na Uefa Europa League, que começa na próxima quinta-feira (27), contra o MFK Ruzomberok, clube da primeira divisão da Eslováquia, ainda pela fase classificatória.