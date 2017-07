Meia Dembélé apoia postura de 'gastar pouco' do Tottenham

Foto: Tottenham Hotspur FC via Getty Images

A pré-temporada do Tottenham anda sendo pouco movimentada. Enquanto outros clubes ingleses têm gastado milhões em reforços, os Spurs preferiram não mudar muito seu elenco. Apesar de ter perdido o lateral Kyle Walker para o Manchester City, em uma transferência de £ 50 milhões, o próprio técnico Mauricio Pochettino afirmou que a ideia é desenvolver os jogadores disponíveis.

No momento, o Tottenham está nos Estados Unidos disputando a International Champions Cup (ICC). O meia Mousa Dembélé é um dos atletas que estão no grupo e, em entrevista, elogiou a maneira como o clube encara as contratações. se mostrando otimista em relação à temporada que está prestes a começar.

"Acho que o jeito que fazemos é muito bom. Não mudamos cinco ou seis jogadores de imediato porque isso nos obrigaria a começar de novo, com novos jogadores. Estamos concentrados no time que temos agora, e, se continuar assim, sabemos que iremos bem como no ano passado. Qualidade a gente tem, e todos estão com o mesmo objetivo".

Dembélé afirmou que a união entre os companheiros de equipe pode melhorar o desempenho em geral, citando fatores como entrosamento. O belga falou também sobre a relação dos jogadores com Pochettino, que começou a treinar o clube em maio de 2014.

"Nós somos muito positivos, é como se fosse uma família. É uma coisa muito boa ter um grupo que se mantém junto e em que todo mundo se entende. (...) O primeiro ano com o técnico foi diferente, era uma nova filosofia. Agora, todos já compreendem o que ele quer dizer, todos sabem o que fazer", completou.

O Tottenham venceu a primeira partida na International Champions Cup por 4 a 2, em que enfrentou o Paris Saint-Germain. Assim, volta a campo na terça-feira (25), às 21h, quando jogará contra a Roma pelo torneio amistoso.