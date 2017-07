Jovem do Middlesbrough, Anthony Renton é diagnosticado com leucemia

Google Plus

Foto: Getty Images

Nessa segunda-feira (24), o Middlesbrough anunciou que o jovem jogador Anthony Renton foi diagnosticado com leucemia. Com apenas 18 anos, ele receberá tratamento em um hospital da cidade de Newcastle, na Inglaterra.

A leucemia é um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos (leucócitos) do sangue, que são responsáveis pela defesa do organismo. A doença começa, geralmente, na medula óssea, e tem como principais sintomas febre, fadiga, dores nas articulações, perda de peso e infecções.

O técnico Garry Monk falou sobre o diagnóstico, lamentando o ocorrido. Apesar disso, afirmou que todos os integrantes do clube estão apoiando o jovem em seu tratamento: "Ficamos tristes e chocados com a notícia sobre o Anthony, mas ele tem todo nosso suporte e estaremos ao seu lado durante todos os passos dessa caminhada", disse ele.

O capitão do time, Grant Leadbitter, também falou sobre ajudar o jogador o máximo possível, entendendo a gravidade da situação em que ele se encontra:"Anthony está enfrentando o maior desafio da sua vida até agora, e nós estamos torcendo para que ele enfrente-o de cabeça erguida. Ele tem o apoio de todos no vestiário", afirmou.

O Boro, que disputará a segunda divisão inglesa, divulgou nota oficial em seu site, demonstrando total apoio ao jovem jogador e informando sobre a terapia.

"Os pensamentos e apoio de todos os integrantes do Boro estão com nosso jogador que foi diagnosticado com leucemia.

Anthony Renton, que completará 19 anos em novembro, está no Hospital Freeman e será tratado nos primeiros 30 dias.

Como um clube, temos ajudado ele e a família, oferecendo suporte moral e de logística. O apoio de todos é, obviamente, necessário".

Renton não havia disputado nenhum jogo como profissional ainda, somente pelas categorias inferiores do clube.