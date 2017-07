Everton organiza jogo em homenagem a Bradley Lowery, vítima de câncer

Foto: Divulgação / Everton FC

A história de Bradley Lowery ficou muito conhecida no mundo do futebol: um garotinho, fanático pelo Sunderland, enfrentou o neuroblastoma e encantou diversas pessoas espalhadas pelo globo. Muitas vezes ele entrou em campo ao lado de seu ídolo Jermain Defoe, mas também já foi mascote de outros clubes. "Brad" foi convidado duas vezes pelo Everton, o que formou laços entre o menino e os Toffees.

Por causa da relação entre os dois, o Everton decidiu organizar uma partida com o objetivo de arrecadar fundos para a Bradley Lowery Foundation (criada pelos pais e que ajuda pessoas em situações parecidas com a vivida pelo garoto). Com uma série de celebridades, a medida promovida pelo clube se junta à doação que os Toffees fizeram em setembro do ano passado, no valor de £ 200 mil (cerca de R$ 826,7 mil).

O presidente da equipe, Bill Kenwright, falou sobre a partida, apresentando os motivos da homenagem: "Há poucas coisas que eu poderia adicionar aos tributos para Bradley, que já foram muitos em todo o mundo. Não o conheci por muito tempo. Mas a partir do segundo que ele entrou no campo com seu amado Sunderland FC no jogo contra nós, senti uma esmagadora necessidade de apoiá-lo".

"Todos no Everton se sentem honrados em apoiar essa ideia para celebrar a curta vida de um dos maiores nomes da história do futebol - só há um Bradley Lowery", finalizou ele.

A partida será disputada no dia 3 de setembro, às 19h (horário de Brasília). Os ingressos serão vendidos a £ 10 para adultos e £ 5 para menores de 16 anos, e a renda obtida será destinada à fundação dos pais.