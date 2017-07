Koeman admite saída do meia Barckey: "Ele não está mais nos planos do Everton"

Meia é um dos grandes nomes do elenco (Foto: James Baylis - AMA/Getty Images)

Ronald Koeman, técnico do Everton, não conta com Ross Barkley no futuro do time após o jogador declarar que está à procura de um 'novo desafio'. Sem conseguir um acordo com o jogador, que rejeitou as ofertas de renovação, Koeman declarou ter 100% de certeza que o meia inglês será vendido. No entanto, ele também disse não ter nenhuma oferta ainda por Barkley.

"Ele teve uma cirurgia na virilha semana passada e ainda terá três ou quatro semanas até ele voltar", disse Koeman. "A situação pessoal dele não é tão complicada. Fizemos uma boa oferta para ele assinar um novo contrato, ele não assinou e disse que está à procura de um novo desafio".

"Ele não está mais nos planos do Everton. É a decisão dele. Preciso respeitar e ver o que acontece", enfatizou Koeman. "O que ouvi da diretoria que no momento não há nenhuma oferta na mesa por Ross", enfatizou o holandês.

Caso nenhum valor seja oferecido pelo jogador e Barkley continue no time até o fim de seu contrato, o treinador dos Toffees disse que manterá a postura profissional. "Ele tem mais um ano de contrato e nós trabalhamos com pessoas de respeito. Depois da cirurgia dele, se ele voltar para os treinos, será parte das sessões com o time principal. Não houve mudança na atitude dele, ele têm sido o mesmo", comentou Koeman.

Apesar dos reforços já adquiridos pelo Everton, como Rooney, Klaassen e Keane, o clube ainda não encerrou suas atividades na janela de transferências. Gylfi Sigurdsson, do Swansea, é alvo dos Toffees, porém o clube galês quer £ 50 milhões pelo meia.

Koeman ainda busca uma reposição para Ramiro Funes Mori, que com uma lesão no joelho, ficará fora dos gramados por nove meses. "Perdemos Funes Mori por causa de uma lesão no joelho e queremos substituí-lo. Sei que perdemos Lukaku. Trouxemos o Sandro Ramírez e que queremos outro atacante, e talvez mais um", finalizou o técnico do Everton.