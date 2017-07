Guardiola admite que não desistiu de levar Mbappé ao Man City: "Tudo pode acontecer"

Guardiola diz que está de olho em vários atletas (Foto: TF-Images/Getty Images)

A batalha pelo atacante Kylian Mbappé continua. O Real Madrid segue buscando um acordo com o Monaco pelo francês, e o valor de € 180 milhões (cerca de R$ 663 milhões) oferecido pelos merengues transformaria o jogador no mais caro da história. No entanto, outros times também têm mostrado interesse – como é o caso do Manchester City.

Técnico dos Citizens, Pep Guardiola concedeu entrevista coletiva nos Estados Unidos, onde sua equipe faz pré-temporada. Nela, falou sobre as especulações envolvendo Mbappé, demonstrando otimismo em relação a uma possível negociação.

"Ele ainda está no Monaco. Tudo pode acontecer, e ainda estamos observando muitos jogadores. O Real Madrid não tem mais do que o City tem, e muitos times que disputarão a Champions League estão na Premier League. Claro que jogadores sempre são importantes, por isso tentamos sempre ter os melhores", ressaltou.

Mbappé é disputado por vários clubes europeus (Foto: Martin Rickett/PA Images via Getty Images)

Na última temporada, Mbappé disputou 44 partidas por seu clube, marcando 26 gols e dando 14 assistências para companheiros. Com ótimo desempenho, chamou a atenção do mundo do futebol ao ajudar a levar o Monaco até a semifinal da Champions League.

Guardiola falou também sobre o atual elenco do Manchester City e sobre as contratações já realizadas nesta janela de transferências, somando mais de € 200 milhões com jogadores como os laterais Kyle Walker, Danilo e Benjamin Mendy.

"O mercado está aberto até dia 31 de agosto, pode ser que venha mais alguém ou não. Trouxemos alguns laterais porque precisávamos disso. (...) Temos dois atacantes excepcionais, o Agüero e o Gabriel, mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente", concluiu o treinador.

O Manchester City continuará nos Estados Unidos por mais alguns dias, visto que está participando da International Champions Cup. O time volta a campo nesta quarta-feira (26), meia-noite, quando enfrenta o Real Madrid, em Los Angeles, na Califórnia (EUA).