City faz grande segundo tempo e goleia Real Madrid pela Champions Cup

Quem ficou acordado até mais tarde viu o bom jogo em Los Angeles. Na madrugada desta quinta-feira (27), Manchester City e Real Madrid duelaram pelo torneio amistoso Champions Cup, que está acontecendo nos Estados Unidos. Dominando do início ao fim, os Citizens não deram chances aos merengues e venceram por 4 a 1, com gols de Otamendi, Sterling, Stones e Brahim Diaz. Oscar Rodriguez, em um golaço, marcou o gol de honra dos espanhóis.

Ambas as equipes retornam ao gramado no próximo sábado (29). Às 19h05, o City encara o Tottenham. Duas horas depois, o Real Madrid terá um El Clásico em pré-temporada, quando enfrenta o arquirrival Barcelona.

Jogo bom, com várias oportunidades, mas sem gols

Por serem duas equipes que jogam muito para frente, esperava-se uma partida de várias ocasiões de gol em Los Angeles, e foi o que aconteceu. Manchester City e Real Madrid começaram a partida criando boas chances, principalmente nas investidas individuais das suas estrelas.

A primeira boa chance foi merengue, quando Isco recebeu na esquerda, girou e finalizou colocado, mas Ederson fez boa defesa. Depois disso, foi a vez dos Citizens colocarem Keylor Navas para trabalhar algumas vezes. A primeira foi com Gabriel Jesus, que recebeu passe de Agüero, finalizou cruzado e o costarriquenho fez boa intervenção com o pé. Depois foi a vez de De Bruyne acionar Agüero na área, que recebeu livre e soltou uma bomba, mas Navas fez uma defesaça.

Jogo bem igual na primeira etapa | Foto: Matthew Ashton/Getty Images

Após um momento com os ingleses superiores, os merengues voltaram a equilibrar as ações. Aos 27', Casemiro subiu muito bem após cobrança de escanteio e cabeceou no pé da trave. Na sobra, Benzema, com pouco ângulo, mandou para o gol e obrigou Ederson a trabalhar bem mais uma vez na partida.

No final do primeiro tempo, quando a partida estava bem quente para um confronto de pré-temporada, com alguns cartões amarelos, o Real Madrid quase abriu o placar, quando Benzema fez belíssima jogada dentro da área, passou de dois jogadores e finalizou cruzado para mais uma bela intervenção de Ederson, que deu números finais a primeira etapa.

City domina, marca quatro e aplica goleada

Se na primeira etapa não teve bola na rede, no segundo tempo ela balançou bem cedo, quando, após cobrança de escanteio, Stones subiu muito bem e cabeceou com força para boa defesa de Casilla. Na sobra, Otamendi, totalmente livre na pequena área, mandou para o gol vazio e abriu o placar em Los Angeles: 1 a 0 City.

Após o gol, os merengues se perderam na partida, enquanto os ingleses seguiam melhores e conseguiram ampliar poucos minutos depois, quando De Bruyne trocou passes com Walker, deu ótimo passe entre dois adversários para Sterling, que saiu cara a cara com Casilla e apenas tirou do arqueiro espanhol, ampliando a vantagem dos azuis: 2 a 0 City.

Zinedine Zidane, vendo a situação da partida, mudou boa parte do seu time, colocando vários jovens jogadores, mas isso não deu muito certo, pois os Citizens conseguiram ampliar ainda mais sua vitória, quando, após cruzamento rasteiro, mais um zagueiro, dessa vez John Stones, apareceu para completar: 3 a 0 City. Passeio dos ingleses.

Ainda deu tempo para mais um gol, e com uma das grandes jóias da base da equipe inglesa: Brahim Díaz. Já na parte final do jogo, o jovem meia espanhol tabelou bem com Patrick Roberts, recebeu na entrada da área, cortou bem o defensor e acertou um chutaço no ângulo, sem chances para Casilla: 4 a 0 Real Madrid.

Espanhol de 17 anos foi muito festejado após seu gol | Foto: Matthew Ashton/Getty Images

E quando o jogo parecia ter se decidido, um garoto merengue decidiu descontar. Aos 45', o jovem Oscar Rodriguez dominou na entrada da área e acertou um chute sensacional, sem chance alguma para Grimshaw: 4 a 1. Fim do jogo em Los Angeles.