Goleiro Gomes renova com Watford por mais duas temporadas

Gomes pelo Watford contra o Viktoria Plzen em amistoso (Foto: Michael Regan/Getty Images)

O mercado de transferências do futebol internacional segue a todo vapor. Porém, enquanto algumas equipes vão atrás de contratações ou peças de reposição em outros clubes ou países, alguns time conseguem solução caseira para o futuro. Esse foi o caso do Watford, que renovou com Gomes por mais duas temporadas nesta quinta-feira (27).

O goleiro de 36 anos teve o vínculo estendido até o fim da temporada de 2019. O anúncio foi feito pelo site oficial do clube. Pelo clube do noroeste de Londres, Gomes já atuou em 119 oportunidades desde que chegou ao clube em 2014. Em 2016/17, o goleiro atuou em todos os jogos da Premier League e foi escolhido como melhor jogador do clube.

Natural de João Pinheiro-MG, Heurelho Gomes está no futebol estrangeiro desde 2004, quando trocou o Cruzeiro (clube de origem) pelo PSV da Holanda. Após quatro anos, foi negociado com o Tottenham, quando também esteve em campo pro mais de 100 jogos. Antes de chegar ao Watford em 2014, o goleiro passou pelo Hoffenheim da Alemanha um ano antes.

O experiente goleiro também teve passagens pela Seleção Brasileira. Em 14 partidas, Gomes atuou como titular. No geral, ajudou o Brasil a vencer as Copa das Confederações de 2005 e 2009. Em seu currículo Gomes ostenta também uma disputa de Copa do Mundo em 2010, na África do Sul.

Watford segue preparação para temporada 2017/18. Com Gomes vestindo a camisa 1, o time ainda tem dois amistosos a cumprir contra o Aston Vila no próximo sábado (29) e contra a Real Sociedad no dia 5. O time estreia na Premier League no dia 11 de agosto contra o Liverpool no Vicarage Road.